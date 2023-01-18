Кабмин Украины назначил главу Нацполиции Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве. В МВД служит с 1998 года, начинал психологом Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области. В 2019 году его назначили главой Нацполиции.

«Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — отметил Шмыгаль.

После обсуждения с Парламентом власти сообщат о назначении нового руководителя ведомства.

Глава МВД Украины и еще 13 человек погибли при падении вертолета в Броварах в Киевской области

Сегодня утром в результате крушения вертолета ГСЧС возле детского сада погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.

По последним данным ГСЧС Украины, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 взрослых, находившихся на борту.

Пострадали 25 человек (из них 11 детей), всех госпитализировали. Продолжаются поисково-спасательные работы.

МВД Украины называет имена погибших взрослых: первый замглавы МВД Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, замруководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий. Также погиб экипаж вертолета: командир Александр Василенко, пилот Константин Коваленко, бортовой механик Иван Касьянов.