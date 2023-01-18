Глава МВД Украины и еще 13 человек погибли при падении вертолета в Броварах в Киевской области

Обновлено

11:15 мск В Броварах при крушении вертолета ГСЧС погиб глава МВД Украины Денис Монастырский , рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей», — заявил Клименко.



12:00 мск Число погибших в Броварах увеличилось до 17 человек, из них трое — дети, сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

«29 человек ранены. Из них 15 — дети. Пострадавших доставили в больницу», — говорится в сообщении.

12:05 мск Число погибших в Броварах увеличилось до 18 человек, заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

18:00 мск Спасательные работы завершились. В результате трагедии погибли 14 человек, среди которых — 1 ребенок. Пострадали 25 человек, среди них — 11 детей.