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Глава МВД Украины и еще 13 человек погибли при падении вертолета в Броварах в Киевской области

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области 18 человек погибли, 22 человека пострадали. Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на данные представителя полиции Киевской области Ирины Прянишниковой.

Фото: Магнолия ТВ

Фото: Магнолия ТВ

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11:15 мск В Броварах при крушении вертолета ГСЧС погиб глава МВД Украины Денис Монастырский , рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей», — заявил Клименко.

12:00 мск Число погибших в Броварах увеличилось до 17 человек, из них трое — дети, сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

«29 человек ранены. Из них 15 — дети. Пострадавших доставили в больницу», — говорится в сообщении.

12:05 мск Число погибших в Броварах увеличилось до 18 человек, заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

18:00 мск Спасательные работы завершились. В результате трагедии погибли 14 человек, среди которых — 1 ребенок. Пострадали 25 человек, среди них — 11 детей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича.

«Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии», — написал он.

Фото: телеграм-канал Денис Шмыгаля

По словам Прянишниковой, в Броварах вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Всех детей эвакуировали из здания. На месте происшествия работают врачи, полиция и пожарные.

«Цель полета — по делам. В одну из точек… можно так сказать… горячих, которые есть у нас в стране, где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел», — приводит «Украинская правда» слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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