Имя отрицательное

Российская пропаганда последних месяцев придает действиям РФ на территории Украины сакрально-мистический смысл. Еще в преддверии начала «СВО», 21 февраля 2022 года, Путин заявил в своем обращении к нации, что «в Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата». Из контекста было ясно, что российская армия, помимо прочего, пойдет защищать эту церковь (хоть та об этом и не просила, более того — принципиально осудила действия РФ в Украине). Позже Дмитрий Медведев без обиняков провозгласил: «Наша цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис». С октября прошлого года тема сакральности «СВО» становится центральной в проповедях патриарха и высших иерархов РПЦ. На ставропольском форуме учрежденного РПЦ Всемирного русского народного собора митрополит Кирилл (Покровский), в частности, заявил: «На Украине сегодня действительно идет война с нацизмом, с сатанизмом, с антихристом… Более 50 наиболее технологически продвинутых и экономически сильных стран воюют с Россией на украинском фронте… пытаются ее разорить, мечтают расчленить, стереть с лица земли саму память о великой русской культуре». «Специальная военная операция является священной, — отмечает аффилированная с РПЦ «Русская народная линия». — Она призвана не допустить оскорбления Бога на священной русской земле!» Выходит, что гибель огромного количества людей, разрушение монастырей и храмов в результате военных действий, с точки зрения идеологов Московской патриархии, Бога не оскорбляют.

После того как лозунг «Россия здесь навсегда» утратил актуальность на некоторых территориях Херсонской и Запорожской областей, власти оставшихся под контролем Москвы осколков этих регионов запустили кампанию по переименованиям.

Если в Украине прошла декоммунизация топонимики, то на контролируемых Россией территориях началась ее деукраинизация,

которая на деле обернулась рекоммунизацией. И это совсем не напоминает «защиту канонического православия» или «возрождение русского мира». Первым появилось решение военно-гражданской администрации (установлена РФ) поселка Михайловка Запорожской области от 30 декабря 2022 года за № 64. Оно возвращает в топонимику самого поселка и подчиненных ему сел имена «героев, людей, достойных, чтобы гордились их подвигами». К людям недостойным, чьи имена стерты с карты района, отнесен, например, св. Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, — самый, пожалуй, почитаемый святой в довоенной русской православной традиции. А вот к истинным героям, подвигами которых надлежит гордиться «освобожденным» гражданам, относятся В. И. Ленин, Ф. Э. Дзержинский, Комсомол, Октябрь, К. Маркс, Коминтерн, Терешкова, Ф. Энгельс, Красное знамя, Киров, Калинин, Свердлов, Воровский… Вот образы «русского мира», который ценой великих жертв и разрушений пришел на казацкую запорожскую землю.

Отдельный привет православным гражданам: Свято-Покровская улица Михайловки теперь носит славное имя «50 лет советской власти», Свято-Никольская — Грязнова

(вероятно, это красноармеец, герой ВОВ). Очевидно, прославление В. И. Ленина, призывавшего расстрелять как можно больше представителей реакционного духовенства, Ф. Э. Дзержинского, эти расстрелы осуществлявшего и возглавлявшего кампанию по осквернению мощей, Я. М. Свердлова, санкционировавшего расстрел почитаемых РПЦ царственных страстотерпцев, воинствующих атеистов Кирова, Калинина, Петровского и других очень важно в деле защиты канонического православия.

Голосование о переименовании улиц в Михайловке, Запорожской области. Фото: Telegram

Аналогичная попытка переименований была предпринята в январе в Мелитополе — фактической столице той части Запорожской области, которую сейчас контролирует РФ. Сейчас назначенная Москвой глава города Галина Данильченко формирует некий «общественный совет», который «подготовит предложения по переименованию городских улиц». Но примерно месяц назад переименования уже были произведены, что не на шутку всполошило даже православно-патриотическую Z-общественность в самой матушке-России. Видимо, ретивую Данильченко одернули из Москвы, поэтому улицы и площади Мелитополя на время стали безымянными: с официального сайта российской администрации города удалена вообще вся топонимика. Согласно утекшим в блогосферу январским документам, Соборную площадь Мелитополя (не иначе в знак особого уважения к православию и с намеком о перспективах РПЦ) переименовали в площадь Революции, Покровскую улицу — в Луначарского, а Петропавловскую — в Урицкого. В городе появились улицы Ленина (куда же без него!), Карла Маркса, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Любопытно, что переименованию планировалось подвергнуть даже улицы Ярослава Мудрого (украинского националиста XI века) и советского конструктора академика С. П. Королева. Установленные РФ власти Мелитополя вопреки всем идеалам «русского мира» игнорируют славное имперское прошлое этого города, который был резиденцией первого губернатора Новороссии князя Григория Потемкина-Таврического. В Мелитополе родился и знаменитый советский чекист со сложной биографией — генерал Павел Судоплатов, в честь которого «освободители» собираются не только называть улицы — ему еще и памятники планируют. Среди его жертв — лидер Организации украинских националистов (признана экстремистской в РФ) Евгений Коновалец и глава Русинской (закарпатской) греко-католической церкви епископ Георгий Теодор Ромжа, беатифицированный папой Иоанном Павлом II в 2001 году.

Генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, возглавляющий Российский институт стратегических исследований и входящий в бюро президиума РПЦшного Всемирного русского народа собора, пожаловался на мелитопольскую «топонимическую вакханалию» Дмитрию Медведеву как председателю партии «Единая Россия». Галина Данильченко, как и вся временная мелитопольская верхушка, разумеется, состоят в этой прославленной партии, из последних сил продвигающей традиционные ценности. Генерал характеризует происходящее на «освобожденных территориях» как «акт вандализма», «медицинский случай» и «сознательную провокацию». Турбо-патриоты возмущаются еще больше: рекоммунизация как итог «СВО» вскрыла отсутствие «русской идеологии в самой большой России», ее денацификацию (о демилитаризации РФ как другом итоге этих событий написано уже немало).

Феликс Разумовский. Фото: ВКонтакте

Популярный путинский телеведущий-интеллектуал Феликс Разумовский воспринимает переименования на «освобожденных территориях» как унижение «для любого русского человека». По его наблюдениям, «активная ресоветизация разъедает изнутри русское общество» и «ослабляет наши силы… Соединение Александра Невского и Карла Маркса — типичное дьявольское смешение, подмена». Другой радикальный Z-публицист, Егор Холмогоров, и вовсе усматривает в переименованиях гарантию будущего поражения — по причине отъятия от РФ Божьей благодати: прольется «Божий Гнев на тех, кто переименовывает улицу Святопокровскую в «50 лет советской власти», — пророчествует он. — Надеюсь, каждого гада/идиота ударит персональной молнией. Я не понимаю, почему не вмешивается Патриарх. Бог не дарует победы нечестивцам и богохульникам».

Раз уж сторонники «СВО» так любят мистические знаки, наверное, им стоит задуматься о том, что потеря РФ Херсона началась вскоре после того, как военно-гражданские власти решили восстановить в городе памятник Ленину,

как они уже успели сделать в Геническе и Новой Каховке. К 7 ноября «идол ВИЛ» воздвигли и в Мелитополе, а в декабре — в Старобельске Луганской области, по версии РФ — «ЛНР». Занятые РФ после 24 февраля 2022 года территории Украины, конечно, во многих отношениях являются полем эксперимента — довольно опасного и непредсказуемого для тех, кто стали его вольными или невольными участниками. Но это не более чем проекция ценностного хаоса и идейной неразберихи, происходящих на самом верху и действительно лишающих «СВО» каких бы то ни было внятных ценностных ориентиров. Робкие попытки декоммунизации России в ходе развала СССР не затронули большинства городской топонимики и не уничтожили большинства памятников кровавым идолам советской эпохи, которые по современным законам РФ (да и по нормам международного права — в данном случае они не противоречат друг другу) должны быть признаны опасными террористами. В России нет ни одного относительно крупного населенного пункта, где бы не было ленинских имен, в избытке и Дзержинского, Свердлова, Войкова и так далее. Робко пытаются вернуть имя Сталина, открыто уже несколько памятников ему и его историческому прототипу — Ивану Грозному.

Монумент Зураба Церетели «Большая тройка» в Ялте. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Не прошло и года после «принятия Крыма в состав РФ», как в феврале 2015-го в Ялте появился монумент Зураба Церетели «Большая тройка» — со Сталиным в центре композиции. Российские власти на открытии монумента представлял тогдашний спикер Госдумы (ныне директор СВР) Сергей Нарышкин. В том же году священник РПЦ по просьбе «Изборского клуба» и лично Александра Проханова торжественно освятил на летном поле военного аэродрома в Энгельсе (да-да, того самого!) икону в честь 70-летия победы, композиционным центром которой является портрет Сталина в полный рост.