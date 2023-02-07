Сталин**ад

1 февраля в Волгограде торжественно открыли памятник Иосифу Сталину — всего в 120 метрах от монумента жертвам политических репрессий. На следующий день, когда на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве в город приехал Владимир Путин, Волгоград на один день переименовали в Сталинград — второй раз за последние полгода из-за памятных дат Великой Отечественной. Незадолго до этого по всему городу появились агитационные плакаты за возвращение старого названия, а местные власти допустили возможность референдума и созвали официальный совет, призванный изучить мнение волгоградцев по поводу переименования. Кто стоит за инициативой по смене названия на Сталинград и каковы шансы того, что референдум могут провести — в материале «Новой газеты Европа».

«Наш город не достоин его имени» Празднование победы в Сталинградской битве растянулось на два дня — 1 и 2 февраля по инициативе Волгоградского совета ветеранов сделали выходными для бюджетников. В первый день в городе вместе с бюстом Сталина около музея-панорамы «Сталинградская битва» установили скульптуры двух советских маршалов — Георгия Жукова и Александра Василевского. На торжественное открытие пришли депутаты, юнармейцы, ветераны и сотни горожан. На месте трех бюстов раньше стоял мраморный памятник Жукову. Решение о его замене приняли сравнительно недавно, а все потому, что материал скульптуры был «мягким, впитывал влагу, грязь». Старый памятник решили убрать в помещение, а вместо одного военачальника поставить сразу троих. Автор скульптур Сергей Щербаков рассказывал местным СМИ, что бюст Сталина лепился в спешке: «Все было быстро, нужно было выполнить заказ в короткие сроки. Очень серьезная была работа, не до историй и метаний. Все четко и определенно». По данным волгоградского издания V1.ru, изготовление скульптур стоило три миллиона рублей, а сами деньги заплатили из фонда «Перспективное развитие Волгоградской области», который спонсирует войну в Украине. По словам источников V1, знакомых с рабочими процессами в фонде, организация «Перспективное развитие» была создана, чтобы не проводить некоторые траты через публичную процедуру госзакупок. Также эту информацию изданию подтвердил Щербаков, но стоимость раскрыть отказался. На торжественном открытии первым выступил председатель областного совета ветеранов и спикер местной думы Александр Блошкин.

По его мнению, возвращение образов главы СССР, а также присвоение городу старого названия «увековечит» память о победе.

Во время открытия памятника активно обсуждалась инициатива по возвращению Волгограду старого названия. Блошкин отдельно подчеркнул, что якобы именно жители Волгограда — а особенно ветераны — сейчас просят местных депутатов и чиновников переименовать город в Сталинград, а не наоборот. Одновременно с этим в городе проходила акция за смену названия: несколько местных жителей прошли по центру с баннером в цвет георгиевской ленты, выкрикивая «за Сталинград!» Один из участников шествия объяснил свой трепет к старому названию так: имя Сталинград «реально окрыляет». О переименовании города упомянула региональный координатор социалистического движения «Левый фронт» Татьяна Педан. Она подчеркнула, что хорошо относится к открытию бюста, но смену названия на Сталинград не поддерживает: «Конечно, хотелось бы, чтобы город носил имя Сталина, но я считаю, что в той ситуации, в которой сейчас находится наш город, он не достоин его имени».

Бюсты Жукова, Сталина и Василевского в в Музейно-панорамном комплексе «Сталинград» в годовщину Сталинградской битвы. Фото: Vladimir Aleksandrov / Anadolu Agency / Getty Images

Член волгоградского отделения партии «Яблоко» Владимир Титов, наоборот, раскритиковал открытие бюста и отметил, что в Волгограде не было широкой кампании против установки памятника, потому что сейчас гражданское общество «полностью затоптано». «Власти нашли удобное время, когда сказать мало кто что может», — объясняет Титов. Также против установки памятника Сталину высказался член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов — автор петиции против переименования Волгограда в Сталинград, которую уже подписали более двух тысяч человек. Он считает, что широкой кампании против установки памятника не случилось, потому что «люди не понимают угрозы». «Есть определенная группа населения, которая поддерживает власть и сталинские практики. Сейчас ее пытаются консолидировать, милитаризировать и использовать в текущих событиях как ресурс», — объясняет Ефимов. На второй день празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгоград приехал Путин.

К его визиту в городе перекрыли улицы и начали глушить интернет, а власти на один день заменили название города на дорожных указателях на «Сталинград».

К приезду Путина начали готовиться задолго до анонса визита. Местное издание V1.ru заметило, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не появлялся на публике с 24 января. По версии издания, Бочарова отправили на карантин перед приездом Путина. 2 февраля Путин выступил с речью в Центральном концертном зале и заявил, что России снова угрожают немецкие танки с крестами на борту, сравнив войну в Украине с Великой Отечественной войной. При этом занимающий кресло президента РФ Путин забыл упомянуть, что на технике бундесвера в качестве опознавательных знаков нарисованы средневековые рыцарские тамплиерские кресты, а не «балкенкройцы» времен вермахта. «Мы свои танки к их (украинским — Прим. ред.) границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — добавил Путин.

Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на Мамаевом кургане во время празднования 80-летия Сталинградской битвы, 2 февраля 2023 года. Фото: EPA-EFE / DMITRY LOBAKIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

«Заявка на сверхпрорыв» Переименование Волгограда в Сталинград обсуждали еще в начале нулевых — в 2002 году депутат Госдумы от КПРФ Алевтина Апарина выступила за возвращение старого названия. В ответ член «Яблока» Владимир Титов предложил в публикации в «Аргументах и фактах» переименовать местный проспект Ленина в Сталинградский проспект, потому что там велись бои за город во время войны, но инициативу Титова никто не поддержал. «Я говорю, вы понимаете, что это вопрос политический? Половина населения плохо относится к Сталину, а другая — слишком хорошо. Давайте не разбивать общество», — объясняет он. В 2013 году, когда праздновали 70-летие победы в Сталинградской битве, Апарина снова попыталась продвинуть свою идею, предложив разграничить понятие «город Волгоград» и «город-герой Сталинград». Волгоградская Гордума приняла ее предложение и постановила, что по праздникам город будут переименовывать на один день, при этом такая инициатива не будет нести никаких юридических последствий. Сейчас Волгограду меняют название девять раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. В том же году глава фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Николай Паршин выступил с заявлением, что «возвращение городу имени Сталинград правильно с юридической и исторической точки зрения». Коммунисты собирались подать иск в Верховный суд России о признании незаконным постановления президиума ВС РСФСР 1961 года о переименовании города, но он так и не был подан. Еще раз о смене названия города вспомнили в 2021 году. Тогда сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Захар Прилепин сообщил, что подготовил законопроект о переименовании в Сталинград.

По его мнению, смена названия города — это «заявка на сверхпрорыв, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии».

Он собирался внести документ в Госдуму, но в итоге не пошел дальше громких заявлений. В 2022 году депутаты от «Единой России» предложили изменить областное законодательство о переименовании территорий и населенных пунктов. В изначальной версии закона указывалось, что любое предложение о переименовании рассматривается с помощью опроса граждан. В предложении депутатов этого пункта не было — там говорилось, что для определения общественного мнения дума в течение пяти дней со дня принятия предложения направляет документы в представительный орган — он должен в течение 45 дней решить, что делать дальше. Депутаты настаивали, что предложение носит формальный характер и приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Инициатива вызвала дискуссию в регионе, жители предположили, что законопроект может способствовать переименованию Волгограда в Сталинград без учета мнения волгоградцев. Летом 2022 года губернатор региона Бочаров все-таки подписал закон, но с существенной поправкой, что переименование возможно только через референдум или опрос жителей. В ноябре снова поступило предложение о переименовании в Сталинград, но на этот раз его выдвинул Областной совет ветеранов во главе с Александром Блошкиным. Бочаров напомнил им, что вопрос о смене названия должен решаться с учетом мнения населения и никак иначе. Он поручил создать специальный общественный совет по предварительному изучению общественного мнения населения и предложил включить в него представителей ветеранского сообщества, властей и членов общественных объединений Волгоградской области. Предполагается, что этот орган должен дать ответ на вопрос, нужен ли референдум о переименовании. Как он будет собирать и анализировать мнение жителей региона и в какие сроки — неизвестно. 5 декабря прошло первое заседание совета, но никаких важных заявлений на нем не прозвучало.

Временная табличка с надписью «Сталинград» на въезде в город. Фото: Vladimir Aleksandrov / Anadolu Agency / Getty Images

Волгоградский политолог Александр Сайгин в беседе с «Новой газетой Европа» высказал мнение, что у совета «декоративная задача имитировать общественное мнение» и по возможности представлять сторонников переименования. По его мнению, члены совета скептически относятся к любым опросам, и им кажется, что они смогут переломить общественное мнение в пользу Сталинграда. «Вообще, референдум в текущей ситуации был бы отличным вариантом, чтобы раз и навсегда закрыть тему с переименованием. Потому что если жители однозначно выскажутся против переименования, то лет десять эту тему точно никто уже не сможет поднять», — объясняет политолог. Параллельно с дискуссией в гордуме осенью 2022 года по всему Волгограду начали появляться плакаты и листовки с изображением Сталина или монумента «Родина-мать зовет!», призывающие к переименованию Волгограда в Сталинград. Кто их сделал и на чьи деньги — неизвестно, местные власти не отчитывались о подобных закупках. Также осенью изображения Сталина появились на зданиях: контур его барельефа начали восстанавливать на фасаде Волгоградского медицинского университета, а также на местном планетарии. Соответствующие решения указывались в тендерах на проекты по реставрации. Местные издания предположили, что полноценная подготовка к референдуму может начаться в 2023 году, а само голосование может совпасть с днем выборов губернатора или с президентскими выборами в 2024 году.

В начале января вопрос о референдуме дошел до правительства России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле даже не ведут обсуждений о переименовании города.