Госсекретарь США Блинкен отложил визит в Китай на фоне обнаружения китайского разведывательного аэростата на севере США

Администрация США решила отложить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай после того, как на севере штатов был обнаружен китайский разведывательный аэростат. Об этом сообщили в Госдепартаменте США во время телефонного брифинга для журналистов.
«Нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права. Соединенные штаты продолжат поддерживать открытые каналы с КНР, в том числе для того, чтобы обсуждать произошедшее», — заявили в ведомстве (цитата по «Коммерсанту»).
Утверждается, что Блинкен был готов вылететь сегодня вечером. При этом в ведомстве уточнили, что он не отказывается от поездки полностью и совершит визит при первой же возможности, «когда позволят условия».
Сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что Пентагон на протяжении нескольких дней отслеживает аэростат, который летает над северной частью страны.
По данным Минобороны США, аэростат был направлен китайским правительством для сбора разведданных. «Он находится над высотой, которую используют для полетов коммерческих самолетов, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле», — заявил представитель ведомства Патрик Райдер.
Представительница китайского МИД Мао Нин прокомментировала данные события, заявив, что в правительстве «знают о сообщениях» и «проверяют ситуацию».
Отношения между Китаем и США обострились летом прошлого года на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В США подчеркивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.