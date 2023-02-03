Госсекретарь США Блинкен отложил визит в Китай на фоне обнаружения китайского разведывательного аэростата на севере США

Администрация США решила отложить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай после того, как на севере штатов был обнаружен китайский разведывательный аэростат. Об этом сообщили в Госдепартаменте США во время телефонного брифинга для журналистов.

«Нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права. Соединенные штаты продолжат поддерживать открытые каналы с КНР, в том числе для того, чтобы обсуждать произошедшее», — заявили в ведомстве (цитата по «Коммерсанту»).

Утверждается, что Блинкен был готов вылететь сегодня вечером. При этом в ведомстве уточнили, что он не отказывается от поездки полностью и совершит визит при первой же возможности, «когда позволят условия».