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Пентагон обнаружил в Латинской Америке еще один китайский разведывательный аэростат

В Пентагоне заявили, что еще один китайский разведывательный аэростат в данный момент находится в Латинской Америке. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. По нашим оценкам, это еще один китайский разведывательный аэростат», — сказал он.

Неизвестно, где конкретно в данный момент находится летательный аппарат, но CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что он не приближается к США.

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Накануне Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных.

В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. Из-за этого Госсекретарь страны Энтони Блинкен перенес свой визит в Китай на неопределенный срок.

Отношения между Китаем и США обострились летом прошлого года на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В США подчеркивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.

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