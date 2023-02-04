Пентагон обнаружил в Латинской Америке еще один китайский разведывательный аэростат

В Пентагоне заявили, что еще один китайский разведывательный аэростат в данный момент находится в Латинской Америке. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. По нашим оценкам, это еще один китайский разведывательный аэростат», — сказал он. Неизвестно, где конкретно в данный момент находится летательный аппарат, но CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что он не приближается к США.

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