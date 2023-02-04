Пентагон обнаружил в Латинской Америке еще один китайский разведывательный аэростат

В Пентагоне заявили, что еще один китайский разведывательный аэростат в данный момент находится в Латинской Америке. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.
«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. По нашим оценкам, это еще один китайский разведывательный аэростат», — сказал он.
Неизвестно, где конкретно в данный момент находится летательный аппарат, но CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что он не приближается к США.
Накануне Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных.
В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. Из-за этого Госсекретарь страны Энтони Блинкен перенес свой визит в Китай на неопределенный срок.
Отношения между Китаем и США обострились летом прошлого года на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В США подчеркивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.