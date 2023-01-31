Генпрокурор: в России незаконно мобилизовали более девяти тысяч человек

Прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы», — сказал он. Среди возвращенных есть в том числе и те, кто не должен был быть мобилизован по состоянию здоровья, добавил Краснов.
«Мобилизация давно не проводилась — выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих», — добавил Краснов. Как утверждает генпрокурор, большинство проблем с обеспечением военнослужащих уже решены.
Путин объявил в России «частичную мобилизацию» 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину завершении мобилизации. По словам Шойгу, «установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется». 31 октября Минобороны РФ разослало командующим указания до 1 ноября доложить о завершении мобилизации.
При этом официального указа о завершении мобилизации до сих пор нет. В Кремле заявляли, что такого документа «не нужно».
При этом 23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что некоторые положения указа о мобилизации в России продолжают действовать, но призыв граждан на военную службу в рамках этого документа прекращен.