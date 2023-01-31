Генпрокурор: в России незаконно мобилизовали более девяти тысяч человек

Прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы», — сказал он. Среди возвращенных есть в том числе и те, кто не должен был быть мобилизован по состоянию здоровья, добавил Краснов.

«Мобилизация давно не проводилась — выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета, к формированию соответствующих баз данных военнослужащих», — добавил Краснов. Как утверждает генпрокурор, большинство проблем с обеспечением военнослужащих уже решены.