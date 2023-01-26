Канада и Португалия могут присоединиться к отправке танков «Леопард» в Украину

Власти Канады рассматривают возможность отправить Украине четыре танка «Леопард», сообщает CBC News со ссылкой на источники.

Окончательное решение еще не принято. По словам собеседников телеканала, правительство может объявить о безвозмездной передаче танков уже в четверг.

Один из источников CBC News рассказал, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка A4 — самый старый из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Канада купила A4 у Нидерландов во время афганской войны.

Кроме того, власти Португалии рассматривают возможность отправки в Украину четырех танков Leopard 2. Об этом сообщила газета Correio da Manha со ссылкой на источники.

Накануне министр обороны Норвегии рассказал, что страна отправит Украине боевые танки. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эти намерения.