Канада и Португалия могут присоединиться к отправке танков «Леопард» в Украину

Власти Канады рассматривают возможность отправить Украине четыре танка «Леопард», сообщает CBC News со ссылкой на источники.
Окончательное решение еще не принято. По словам собеседников телеканала, правительство может объявить о безвозмездной передаче танков уже в четверг.
Один из источников CBC News рассказал, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант танка A4 — самый старый из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Канада купила A4 у Нидерландов во время афганской войны.
Кроме того, власти Португалии рассматривают возможность отправки в Украину четырех танков Leopard 2. Об этом сообщила газета Correio da Manha со ссылкой на источники.
Накануне министр обороны Норвегии рассказал, что страна отправит Украине боевые танки. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эти намерения.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2.
Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем до этого объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.
Президент США Джо Байден также заявил во время своего выступления в Белом доме, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронемашины AMX10-RC доставят в Украину уже в феврале.