Министр обороны Франции сообщил, что первые бронемашины AMX10-RC прибудут в Украину в начале февраля

Первые бронемашины AMX10-RC доставят в Украину уже в феврале. Об этом объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5.

«Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Он также отметил, что не будет сообщать точные сроки и объемы поставок из опасений, что российская армия сможет воспользоваться этими данными.