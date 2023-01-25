Министр обороны Франции сообщил, что первые бронемашины AMX10-RC прибудут в Украину в начале февраля

Первые бронемашины AMX10-RC доставят в Украину уже в феврале. Об этом объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5.
«Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Он также отметил, что не будет сообщать точные сроки и объемы поставок из опасений, что российская армия сможет воспользоваться этими данными.
Ранее сегодня Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2.
Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем до этого объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.