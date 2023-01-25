Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 «Леопардов»

Германия и страны-союзницы передадут Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст обращения канцлера ФРГ Олафа Шольца к парламенту.
Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем ранее объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.
Помимо этого, пакет помощи включает обучение в Германии украинских военнослужащих, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.
«Это было правильно и остается правильным, что мы не позволили столкнуть себя с этого пути, а выбрали и будем выбирать это тесное сотрудничество», — сказал Шольц правительству.
О том, что канцлер Германии принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, сообщил Der Spiegel накануне, 24 января. По информации издания, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2A6.
Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации утверждал, что президент США Джо Байден может объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января. По данным другого источника агентства, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams. Процесс передачи танков Украине, как отмечает Reuters, может занять месяцы и даже годы.
Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Согласие Вашингтона поставлять Киеву Abrams было условием, при котором Германия даст разрешение на поставку украинской армии танков Leopard 2.