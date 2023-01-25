Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 «Леопардов»

Германия и страны-союзницы передадут Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст обращения канцлера ФРГ Олафа Шольца к парламенту.

Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем ранее объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.

Помимо этого, пакет помощи включает обучение в Германии украинских военнослужащих, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

«Это было правильно и остается правильным, что мы не позволили столкнуть себя с этого пути, а выбрали и будем выбирать это тесное сотрудничество», — сказал Шольц правительству.