Министр обороны Норвегии сообщил, что страна отправит танки Украине

Норвегия отправит Украине танки. Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грэм.

«Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Мы тоже должны быть вовлечены», — сказал он.

При этом министр не уточнил, в каком количестве Норвегия передаст Украине танки.

На вопрос журналиста о том, будет ли это техника того же типа, что и в Германии, он ответил: «Есть немного разные варианты. У нас есть Leopard 2 A4».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в то же время написал, что Норвегия действительно передаст Украине Leopard 2.

«Это только начало, дальше будет немало крутых новостей», — заявил он.