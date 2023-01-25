Министр обороны Норвегии сообщил, что страна отправит танки Украине

Норвегия отправит Украине танки. Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грэм.
«Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Мы тоже должны быть вовлечены», — сказал он.
При этом министр не уточнил, в каком количестве Норвегия передаст Украине танки.
На вопрос журналиста о том, будет ли это техника того же типа, что и в Германии, он ответил: «Есть немного разные варианты. У нас есть Leopard 2 A4».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в то же время написал, что Норвегия действительно передаст Украине Leopard 2.
«Это только начало, дальше будет немало крутых новостей», — заявил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2.
Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца. Канцлер также подтвердил, что первым шагом станет отправка в Украину 14 танков, о чем до этого объявил Кабмин Германии. ФРГ также разрешит другим странам экспортировать «Леопарды» в Украину.
Президент США Джо Байден также заявил во время своего выступления в Белом доме, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронемашины AMX10-RC доставят в Украину уже в феврале.