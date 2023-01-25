Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2

Кабмин Германии объявил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит реэкспорт танков другим странам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, говорится на сайте правительства ФРГ.
«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — говорится в заявлении Шольца.
О том, что канцлер Германии принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, сообщил Der Spiegel накануне, 24 января. По информации издания, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2A6.
Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации утверждал, что президент США Джо Байден может объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января. По данным другого источника агентства, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams. Процесс передачи танков Украине, как отмечает Reuters, может занять месяцы и даже годы.
Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Согласие Вашингтона поставлять Киеву Abrams было условием, при котором Германия даст разрешение на поставку украинской армии танков Leopard 2.