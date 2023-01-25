Германия объявила, что направит Украине 14 танков Leopard 2

Кабмин Германии объявил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит реэкспорт танков другим странам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, говорится на сайте правительства ФРГ.

«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — говорится в заявлении Шольца.

О том, что канцлер Германии принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, сообщил Der Spiegel накануне, 24 января. По информации издания, речь идет как минимум об одной роте (10-14 танков) Leopard 2A6.

Reuters со ссылкой на чиновников американской администрации утверждал, что президент США Джо Байден может объявить о поставках в Украину танков Abrams 25 января. По данным другого источника агентства, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams. Процесс передачи танков Украине, как отмечает Reuters, может занять месяцы и даже годы.