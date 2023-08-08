Все данные о поездках на такси, которые пользователи совершают с помощью сервисов «Яндекса» за рубежом, передаются в Россию. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.
Изначально об этом стало известно из рабочей переписки сотрудников компании, которая оказалась в распоряжении издания. Работники спрашивали у руководства, что отвечать в службе поддержки клиентам, которые интересуются защитой своих данных.
«Базы данных всего Yango… расположены в России. Нет никакого ни физического, ни логического разделения [на международную и российскую части]», — говорится в утекшей переписке. При этом сотрудников попросили избегать в переписке с клиентами «упоминания информации о нынешнем местоположении дата-центров».
Два анонимных сотрудника «Яндекса» подтвердили «Медузе», что сейчас данные сервисов такси хранятся в российских дата-центрах. Всего их три: в Московской, Рязанской и Владимирской областях. Также строится четвертый — в Калуге.
До начала войны часть данных хранилась в дата-центре в городе Мянтсяля в Финляндии, отмечает «Медуза». Однако после начала вторжения руководство «Яндекса» попало под санкции, финские активы компании заморозили, а центр компании в Мянтсяля отключили от электричества.
Кроме того, все данные из Мянтсяля дублировались в российские дата-центры, рассказали «Медузе» два источника в компании. Бывший работник «Яндекса» пояснил, что это нужно было для бесперебойной работы сервиса.
Эксперты, с которыми поговорило издание, отмечают, что в первую очередь передача данных сервисов такси ФСБ представляет опасность для россиян, эмигрировавших в другие страны.
«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», — говорит программист Григорий Бакунов.
Известно, что Грузия, например, часто не пускает в страну оппозиционно настроенных россиян, в Армении их регулярно задерживают (но практически сразу отпускают), из Казахстана недавно экстрадировали в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. (Group-IB) Никиту Кислицина, а до этого арестовали по российскому уголовному делу ростовского анархиста Дениса Козака.
«Медуза» отмечает, что сфабриковать дело против журналиста издания Ивана Голунова удалось благодаря данным о его поездках на такси, которые «Яндекс» предоставил силовикам. «Я сделал запрос в ООО "Яндекс Такси" о получении информации по поездкам Голунова И. В. по адресам. Из информации ООО "Яндекс Такси" я установил адрес проживания Голунова И. В.», — говорилось в показаниях одного из фигурантов дела, бывшего начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.
Месяц назад правительство России утвердило постановление, по которому агрегаторы такси, включенных в реестр организаторов распространения информации, будут обязаны предоставить ФСБ круглосуточный доступ к своим базам данных. Оно начнет действовать с 1 сентября 2023 года.
В начале этого года в реестр ОРИ внесли «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» и «Яндекс.Микромобильность».
В декабре 2022 года в России приняли закон, который предоставит сотрудникам ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси. Он начнет действовать с 1 сентября 2023 года.