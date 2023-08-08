Все данные о поездках на такси, которые пользователи совершают с помощью сервисов «Яндекса» за рубежом, передаются в Россию. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

Изначально об этом стало известно из рабочей переписки сотрудников компании, которая оказалась в распоряжении издания. Работники спрашивали у руководства, что отвечать в службе поддержки клиентам, которые интересуются защитой своих данных.

«Базы данных всего Yango… расположены в России. Нет никакого ни физического, ни логического разделения [на международную и российскую части]», — говорится в утекшей переписке. При этом сотрудников попросили избегать в переписке с клиентами «упоминания информации о нынешнем местоположении дата-центров».

Два анонимных сотрудника «Яндекса» подтвердили «Медузе», что сейчас данные сервисов такси хранятся в российских дата-центрах. Всего их три: в Московской, Рязанской и Владимирской областях. Также строится четвертый — в Калуге.

До начала войны часть данных хранилась в дата-центре в городе Мянтсяля в Финляндии, отмечает «Медуза». Однако после начала вторжения руководство «Яндекса» попало под санкции, финские активы компании заморозили, а центр компании в Мянтсяля отключили от электричества.

Кроме того, все данные из Мянтсяля дублировались в российские дата-центры, рассказали «Медузе» два источника в компании. Бывший работник «Яндекса» пояснил, что это нужно было для бесперебойной работы сервиса.