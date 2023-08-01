Казахстан согласился экстрадировать в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. (Group-IB) Никиту Кислицина

Власти Казахстана согласились экстрадировать в Россию руководителя развития бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина. Об этом «РИА Новости» сообщил консул-советник генконсульства России в Алматы Артем Оганов.

«Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский», — заявили в генконсульстве.

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. По информации F.A.C.C.T, претензии США связаны с событиями десятилетней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым исследователем.

В 2020 году Минюст США обвинил Кислицина в сговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. В Group-IB, где работал мужчина, называли обвинения бездоказательными.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК). В F.A.C.C.T. также подчеркнули, что об объявлении Кислицина в розыск на территории РФ стало известно только сегодня, 28 июня, спустя 6 дней после задержания в Казахстане.