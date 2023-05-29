Ведущую «Популярной политики» не пустили в Турцию из-за «угрозы национальной безопасности»

Ведущую YouTube-шоу «Популярная политика» Ирину Аллеман не пустили в Турцию пограничники. Об этом она рассказала в своем-телеграм-канале.

По словам девушки, на паспортном контроле в аэропорту Стамбула ее отправили на дополнительную проверку. Затем полицейские сообщили Аллеман, что ей отказано во въезде, так как она представляет «угрозу национальной безопасности Турции», утверждает ведущая.

По словам девушки, после этого полицейские начали решать, на какой рейс ее посадить. «Начнут перебирать варианты — страна, из которой прилетела? Или страна, давшая мне национальную визу? А кто по национальности — русская? А у нас есть рейсы в Россию?», — описала ведущая.

После того, как к происходящему подключились адвокаты, Аллеман все же решили отправить в Словению, утверждает она. Перед этим девушку допросили и сняли отпечатки пальцев.

«Ладно, я знаю, что недопуск россиян в Грузию и проблемы с европейскими авиакомпаниями стали привычными, но я не думала, что будут новые прецеденты. Тем более, с моим участием. И вообще, что может пойти не так, когда ты летишь в Турцию? Не в первый раз и без проблем с прибытием в страну в прошлом», — написала ведущая.

Это первый известный случай, когда оппозиционных россиян не пускают в Турцию. При этом такие инциденты регулярно происходят с Грузией. Так, например, 19 мая в страну не пустили публициста и соавтора фильма «Голод» Александра Архангельского. До этого во въезде отказали бывшей продюсерке канала Навальный Live Ольге Ключниковой. В марте в Грузию не пустили правозащитницу Дарьяну Грязнову.