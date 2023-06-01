Шебекинский рубеж

С утра 1 июня из города Шебекино приходят противоречивые новости. Населенный пункт находится под обстрелом со стороны Украины. По нему ведут огонь системы залпового огня «Град». С границы сообщают о попытке прорыва на территорию России большой группы хорошо вооруженных людей. «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующий в акции в составе до двух рот личного состава, и легион «Свобода России» выкладывают видео с кадрами боев, якобы происходящих на территории Белгородской области. По их утверждениям, сражения шли уже в городской черте. Местное население самостоятельно покидает опасную зону или требует от властей срочной эвакуации. Военные РФ рапортуют о полном разгроме атаковавших соединений, однако на некоторых появившихся в сети видео люди, одетые в российскую военную форму говорят о том, что нападавшие успешно продвигаются вперед. «Новая-Европа» разбирается в том, что происходит в приграничном регионе, кто участвует в нападении и к каким последствиям оно может привести.

Полный хаос По словам координатора центра Гражданского сопротивления «Гражданского совета» (организация занимается набором и подготовкой россиян, желающих воевать на стороне Украины) Дениса Соколова, во время боев в районе Шебекино российские военные находились в состоянии полного хаоса. «Они встали перед крайне болезненным выбором — использовать ли артиллерию и авиацию для разрушения собственных городов, — объясняет «Новая-Европа» Денис Соколов, — Насколько мне известно, россияне даже боялись потерять Шебекино. В наступлении участвует «Русский добровольческий корпус». Мы видим, как боевые действия переносятся на территорию России.

Людей, записавшихся в РДК, уже достаточно для проведения широкомасштабных общевойсковых операций. Сейчас речь идет о создании на границе стокилометровой демилитаризованной зоны».

По словам Дениса Соколова, сегодня происходит набор не только в РДК, но и в другие подразделения, которые вскоре смогут принять участие в подобных операциях. К примеру, уже месяц как создан и проходит последнюю стадию формирования «Сибирский батальон», в который вошли добровольцы-россияне, по идеологическим соображениям не пожелавшие присоединиться к РДК, имеющему флер ультраправых идей и взглядов. Это подразделение также будет воевать в составе Интернационального легиона ВСУ. Украинская сторона при этом оказывает лишь организационную помощь и помогает с вооружением и обеспечением. Соколов уверен, что с каждым днем поддержка этих формирований со стороны россиян, особенно покинувших пределы своей страны, будет расти. Наш собеседник надеется на рост числа желающих присоединиться к воюющим на стороне украины гражданам РФ после ряда успешных акций. «Когда возникнут и окрепнут формирования, состоящие из людей, чьи идеи понятны как уехавшим оппозиционерам, так и людям внутри России, станет понятно — кто тут »свои«, — говорит Денис Соколов, — Ясно, что многим эти бойцы, сражающиеся за свою Родину и против Путина, станут ближе, чем Пригожин с кувалдой». При этом наш собеседник утверждает, что за время войны РДК и другие проукраинские подразделения, состоящие из россиян, понесли потери. В числе погибших Денис Соколов называет анархиста Дмитрия Петрова и бойцов с позывными «Алтай» и «Стрем».

Шебекино. Фото: Мария Алексеева / специально для «Новой-Европа»

От колониальной до гражданской Эксперты проводят параллели происходящих в настоящее время событий с Первой и Второй мировыми войнами. «Гитлер, когда начинал агрессию, тоже предполагал, что только Люфтваффе будет бомбить чужие города, — высказал свою мысль «Новая-Европа» глава «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко, — Но случилось так, что война пришла туда, откуда начиналась. И мы помним судьбу стертого с лица земли Дрездена, сильно поврежденного Берлина и других немецких населенных пунктов. Сеющий ветер пожинает бурю. Именно это мы сегодня видим в ситуации с путинской Россией. Начав то, что там называют специальной военной операцией, Кремль не имеет возможности не только победить, но и просто остановить конфликт. Внутри страны начинает подниматься атаманщина: частные военные компании и другие незаконные формирования могут начать использовать оружие на собственной территории».

По словам Александра Мусиенко, полная невозможность какого-либо протеста в России уже приводит к тому, что сопротивление принимает вооруженные формы. Общество радикализируется. Подобное уже происходило накануне и во время Первой мировой, когда закручивание гаек вызвало резкие рост числа анархистов, бомбистов и различных террористов-революционеров. На фоне отсутствия значимых побед на фронте, больших потерь, падения экономики и вызванного всеми этими факторами осложнения жизни у людей зреет недовольство. Для того, чтобы расшатать ситуацию в обществе и государстве достаточно сравнительно небольших агрессивно настроенных групп людей с оружием. Этого меньшинства нередко достаточно для проведения переворотов и свержения власти. Именно такую ситуацию, по мнению нашего собеседника, мы сегодня наблюдаем в России. «На наших глазах возникает вооруженная оппозиция режиму, — продолжает Александр Мусиенко, — Это и Русский добровольческий корпус, и легион «Свобода России», и другие объединения. Будут и новые. Насколько мне известно, Украина напрямую не управляет деятельностью этих формирований. Бойцов туда набирают только из граждан России. Эти люди выдвигают совершенно конкретные антипутинские лозунги и требуют смены власти в Кремле. Так что мы имеем дело с внутрироссийской повесткой».

Также Александр Мусиенко убежден, что действия РДК и легиона «Свобода России» способствуют отвлечению войск РФ от линии фронта, чем облегчает ожидаемое контрнаступление Украины.