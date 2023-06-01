Минобороны РФ отчиталось о четырех сорванных попытках украинских военных проникнуть в Белгородскую область

1 июня четыре группы украинских военных попытались с разных сторон прорваться на территорию Белгородской области, но российские военные смогли предотвратить вторжение. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что сегодня в 03:57 после часового обстрела пропускного пункта на российско-украинской границе, Шебекино и Новой Таволжанки украинские военные попытались прорваться на территорию Белгородской области.

«Противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино"», — говорится в заявлении Минобороны.

По версии ведомства, российские военные нанесли огневое поражение. Им удалось уничтожить одну боевую бронированную машину «и до десяти боевиков».

Другая тактическая группа «из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию РФ вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка». Минобороны РФ утверждает, что нападавшие подорвались на минном поле, а их остатки уничтожила российская артиллерия.

«В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20-ти боевиков и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке», — говорится в заявлении.

Эту группу, по версии Минобороны, военные смогли рассеять. Сообщается о потерях со стороны Украины восьми человек и одной бронированной машины.