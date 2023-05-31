Рон с колой

Действующий губернатор Флориды, один из самых активных противников абортов и ЛГБТ, автор программы по переселению в другие штаты мигрантов, прибывших из Латинской Америки, Рон Десантис бросил вызов Дональду Трампу и будет соперничать с ним за пост кандидата в президенты США от Республиканской партии. Десантис — единственный из заявивших о своем желании участвовать в выборах республиканцев, который имеет вполне осязаемые шансы победить Трампа. По идеологическим и политическим позициям оба политика достаточно близки, только за Десантисом нет шлейфа уголовных обвинений и громких публичных скандалов. Но опросы показывают, что пока бывший президент опережает губернатора Флориды по рейтингу более чем в два раза. Есть ли шансы у Десантиса сократить разрыв, и что он будет для этого делать, рассказывает «Новой-Европа» в своей регулярной рубрике американист Павел Шариков.

Один конкурент В конце мая состоялось долгожданное вступление губернатора Флориды Рона Десантиса в американскую президентскую гонку. Слухи о том, что один из наиболее популярных консерваторов может составить конкуренцию Дональду Трампу на республиканских праймериз, ходили давно — и вот наконец они подтвердились. Первое выступление Десантиса в качестве кандидата проводилось в голосовом чате твиттера с участием самого Илона Маска. Десантис организовал стрим и онлайн-встречу с избирателями, что само по себе стало достаточно большим экспериментом для консервативных республиканцев. Но без технических сбоев не обошлось: после начала трансляции серверы твиттера оказались перегружены, и речь Десантиса постоянно обрывалась. В итоге вторую часть эфира пришлось перенести на другую страницу. Тем не менее, послушать выступление Десантиса в твиттере присоединилось около полумиллиона человек. Для сравнения: те же полмиллиона просмотров у предвыборного ролика Байдена набралось только за месяц.

Десантис считается основным противником Трампа во многом потому, что, когда год назад последний оказался втянут в очередное судебное разбирательство,

Десантис приблизился и даже почти опередил Трампа по замерам общественного мнения. Правда, сегодня бывший президент всё же лидирует с более чем двукратным отрывом, имея 56% поддержки против 25% у губернатора Флориды. Другие кандидаты-республиканцы, заявившие о своем участии в кампании, включая наиболее популярных Никки Хейли и Вивека Рамасвами, не набирают и 5% поддержки. Кроме того, за несколько дней до вступления в гонку Десантиса о своей номинации заявил также еще один республиканец — сенатор из Южной Каролины Тим Скотт. Однако — по сравнению с интересом публики к выдвижению Десантиса — можно сказать, что анонса Скотта никто не заметил.

Опыт предыдущих избирательных кампаний показывает, что 30% разрыва между Трампом и Десантисом — это не катастрофа, и отставание вполне может быть сокращено за остающиеся до даты республиканских праймериз восемь месяцев. Кроме того, опросы допускают, что если кандидатом всё же станет Десантис, он имеет шансы опередить Байдена по итогам голосования на 1–2%. Такие показатели могут склонить часть республиканского истеблишмента и спонсоров партии в пользу губернатора Флориды на этапе праймериз и в рамках самой избирательной кампании.

Моложе, с победами, без бардака В США за Десантисом закрепилось выражение «MAGA without the mess». MAGA отсылает к предвыборному лозунгу Дональда Трампа — «Make America great again» — а окончание фразы («без бардака») демонстрирует ключевую разницу между Трампом и Десантисом как кандидатами от республиканцев. За последним нет больших публичных скандалов и уж тем более выдвинутых уголовных обвинений. При этом в идеологическом плане миллиардер и губернатор Флориды довольно близки друг другу.

У Десантиса есть несколько объективных преимуществ. Поскольку кандидатом от демократов, вероятно, станет Джозеф Байден, крайне важно, что Десантис достаточно молод. Ему 44 года, что заметно меньше, чем Трампу, а также многим другим заметным республиканцам. Кроме того, у Десантиса богатая история участия и победы в выборах. В 2022 году он был переизбран на должность губернатора Флориды, а до этого дважды избирался в Палату представителей от этого штата. В 2016 году даже баллотировался на освобождающееся место сенатора Марко Рубио от штата Флорида, когда тот выставил свою кандидатуру на должность президента. Однако когда Рубио сошел с президентской гонки, Десантис снял свою кандидатуру с выборов сенатора и выиграл выборы в Палату представителей.

Фото: Scott Olson/Getty Images

Типичный консерватор Предвыборная платформа Десантиса пока что до конца не ясна. Например, не очень понятно, зачем в ходе своего анонсирующего выступления в твиттере губернатор много раз цитировал Конституцию и демонстрировал знание актуального американского законодательства. Десантис попытался объяснить пришедшим на стрим республиканским избирателям, почему Вашингтон стремится принять законы, регулирующие криптовалюты, или в чём разница полномочий по отношению к мигрантам между властями штата и федеральным правительством. Тем не менее, во вступительном ролике Десантис проигнорировал несколько важных сюжетов. Во-первых, он не сказал ни слова про аборты, хотя сам месяц назад подписал закон, запрещающий резидентам штата Флорида прерывать беременность после шестой недели. Упоминание о таком законе явно привлекло бы внимание и интерес республиканских избирателей.

Публикация Дональда Трампа в Instagram

Другой сюжет, странным образом оставшийся за рамками выступления Десантиса, — противостояние его основному конкуренту, Дональду Трампу. Десантис практически ничего не говорил про него. При этом сам Дональд Трамп обрушил на Десантиса волну жесткой критики, опубликовав в Instagram несколько провокационных роликов. Однако общие черты политической позиции Рона Десантиса ясны из его инициатив в Палате представителей и на посту губернатора штата Флорида. В Конгрессе Десантис проявил себя как сторонник свободного ношения оружия. Десантис голосовал за отмену закона о всеобщем здравоохранении — знаменитый Obamacare. В 2015 году он стал соучредителем Кокуса Свободы — группы ультраконсервативных и либертарианских конгрессменов, которые сформировали отдельную коалицию в Палате Представителей; Кокус свободы стал известен тем, что не поддерживал некоторые республиканские законопроекты. Например, конгрессмены не голосовали за республиканский закон, призванный заместить Obamacare, критикуя его как «слишком социальный». Кроме того, Рон Десантис не поддержал ни один из законопроектов, защищающих права ЛГБТ-сообщества, за что получил «ноль» в рейтинге американских конгрессменов, продвигающих идеи равенства и защиты прав человека.

Протестующие маршируют, в то время как мобильный рекламный щит Национального комитета Демократической партии проезжает по улицам Майами и освещает программу MAGA губернатора Рона ДеСантиса в преддверии запуска его президентской кампании в мае 24 октября 2023 года в Майами, Флорида. Фото: Jason Koerner/Getty Images for DNC

Новая стена Одним из основных сюжетов в кампании Десантиса, скорее всего, будет проблема миграции и ужесточения пограничного контроля. Флорида является одним из первых штатов, встречающих мигрантов с Кубы и из других стран Латинской Америки. Поэтому проблема защиты границ крайне приоритетна для Десантиса в должности губернатора Флориды.