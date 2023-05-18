Главный кандидат обвинения

Вынесенный приговор по гражданскому делу, кажется, не только не остановил избирательную кампанию Трампа, но и придал ей новые импульсы. Трамп обвиняет рассматривавший дело Нью-Йоркский суд в предвзятости и намеренной дискредитации имени бывшего президента. Вероятно, республиканский избиратель — как на этапе праймериз, так и в сам день голосования, — не отвернется от Трампа из-за судебных тяжб и уже вынесенных решений. Тем не менее, лейбл «насильника» теперь будет использоваться оппонентами против Трампа гораздо чаще, что скажется на ходе кампании. «Новая-Европа» продолжает следить за президентскими выборами в США вместе с американистом Павлом Шариковым.

В США полным ходом идет подготовка к избирательной кампании 2024 года. После объявленного выдвижения Джозефа Байдена на второй срок всё внимание прессы снова вернулось к Дональду Трампу — как наиболее вероятному кандидату от Республиканской партии.

Иск по сроку давности Основные новости кампании Трампа связаны с выдвинутыми против него обвинениями сразу в нескольких американских судах. На прошлой неделе Федеральный суд Нью-Йорка признал бывшего президента виновным в гражданском деле о сексуализированном насилии. Трамп обязан выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл 5 миллионов долларов — по 2,5 миллиона по двум кейсам: сексуализированному насилию и клевете. Первый иск по этому делу был подан еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом. Тогда писательница опубликовала статью, в которой рассказала, что 23 года назад Трамп совершил над ней акт насилия в примерочной магазина Bergdorf Goodman в середине 1990-х. Несмотря на достаточно подробное описание деталей происшедшего, Элизабет Джин Кэрролл не использовала при этом слово «изнасилование» (rape). Позднее в апреле 2023 года заключением суда Трамп будет признан виновным в сексуальном насилии (sexual abuse), а не изнасиловании. Вероятно, это было связано с тем, что факт изнасилования было бы сложнее доказать в суде.

Элизабет Джин Кэрролл. Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images for Glamour

Разоблачающая Трампа публикация Элизабет Джин Кэрролл вышла в 2019 году, на пике популярности движения#MeToo. Джин Кэрролл в течение долгих лет хранила этот секрет, но когда Трамп был избран президентом, а Харви Вайнштейн был обвинен в изнасиловании, она не могла молчать. Дональд Трамп тогда ответил в свойственной ему манере, заявив, что «не знает эту женщину», «она не в его вкусе» (not my type) и описанный «инцидент никогда не происходил». Именно с этим высказыванием связан первый иск Джин Кэрролл — писательница попыталась через суд обязать Трампа признать свою вину. Во время допроса Трампа в ходе т. н. досудебной подготовки Трамп умудрился перепутать фотографию Кэрролл со своей женой, опровергнув тем самым собственный тезис о том, что истица «не в его вкусе». Второй иск был подан в 2022 году, когда в штате Нью-Йорк изменилось законодательство о сроке давности дел о сексуальном насилии. Буквально через час после того как новые положения вступили в силу, был подан другой иск под названием «Кэрролл II». В марте 2023 года Трамп и Кэрролл попытались объединить два иска в один, но судья отклонил это предложение, и два дела продолжали рассматриваться отдельно. Юристы обращают внимание, что по ходу самого разбирательства

Трамп отказался от дачи показаний по делу, а также не привел ни одного свидетеля, несмотря на то, что адвокаты Кэрролл представили суду показания нескольких ее подруг.

Это нехарактерно для таких судов и нелогично для процедуры защиты. Складывается ощущение, что Трамп собирался проиграть этот иск или же хотел, чтобы разбирательство завершилось побыстрее.

На те же грабли Трамп — далеко не первый президент США, обвиненный в сексуализированном насилии. Наиболее известные эпизоды связаны с 42-ым американским президентом Биллом Клинтоном. Вскоре после вступления в должность президент Клинтон был обвинен в сексуализированном насилии над бывшей сотрудницей по имени Пола Джонс из администрации штата Арканзас, в котором Клинтон был губернатором. В 1994 году Верховный суд постановил, что в отношении действующего президента не действует иммунитет, если предъявляемые обвинения касаются действий, совершенных до вступления в должность. Таким образом, разбирательству дали ход. В конце 1998 года стороны заключили досудебное соглашение, по которому президент Клинтон соглашался выплатить Поле Джонс 850 000 долларов.

Билл Клинтон и Моника Левински. 28 февраля 1997 года. Фото: Wikimedia Commons

Следующий сексуальный скандал, привлекший гораздо большее внимание прессы, был связан с отношениями Билла Клинтона и Моники Левински. Так называемый «Monicagate» в итоге привел к запуску процедуры импичмента, что чуть было не закончилось отстранением президента от должности. Обвинительный приговор по делу «Кэрролл II» застал Трампа не на президентском посту, но на старте его избирательной кампании. После вынесения приговора Трамп назвал решение суда «охотой на ведьм», которая «пробила новое дно». В заявлении, которое сделала его компания после вынесенного решения суда, утверждается, что судебная власть в США оказалась в руках представителей Демократической партии и «экстремистских левых групп». Якобы целью этих групп является дискредитация Трампа. На следующий день после вынесенного решения Трамп давал интервью CNN, в котором также заявил, что «они делают это с целью вмешательства в выборы». Однако на самом деле

приговор по делу «Кэрролл II», как и другие обвинения, выдвинутые против Трампа, вероятно, не станут поворотным моментом его предвыборной кампании.

Разумеется, оппоненты Трампа, причем не только демократы, но и республиканцы, теперь будут активнее в своей критике бывшего президента использовать лейбл «насильника». Но подобных историй за Трампом и до этого было достаточно. Например, американский избиратель еще помнит дело порноактрисы Сторми Дэниелс, связь с которой Трамп даже не отрицал.

Сторми Дэниелс, 2015 год. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Тогда скандал начал раскручиваться с публикации в Wall Street Journal, где описывалась посредническая схема, через которую Трамп заплатил порноактрисе за то, чтобы она не предавала огласке информацию об их интимных отношениях. Важная подробность этого дела, которая может иметь серьезные юридические последствия для нынешней президентской кампании Трампа, заключается в том, что для оплаты молчания Трамп мог использовать деньги, собранные на нужды его прошлой кампании. А это является серьезным нарушением избирательного законодательства США. Решение по этому делу пока что не вынесено, но, вероятно, процесс успеет завершится до дня голосования в 2024 году.

Более того, интернет до сих пор помнит цитату «grab ‘em by the p**ssy», произнесенную Трампом на записи, опубликованной Washington Post накануне выборов 2016 года. Тогда на камеру попал разговор Трампа, где он рассказывает, что «если ты звезда, женщины разрешают делать с ними всё, что угодно». О существовании этой записи общественность не подозревала в течение 11 лет, цитата была записана еще в 2005 году. Компромат был опубликован за два дня до второго раунда дебатов с Хиллари Клинтон. Ближайшие соратники и однопартийцы Трампа осудили своего начальника за такие слова, однако продолжили сотрудничество. Сам Трамп извинился за сказанное.

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Консерваторы за Трампа Если среди либеральной аудитории решение суда по иску «Кэрролл II» воспринимается как победа феминизма, то среди консервативной публики мнения не такие однозначные. С одной стороны, согласно опросам, 37% республиканских избирателей полагают, что если против политика выдвигаются правдоподобные обвинения в сексуализированном насилии — то тот должен подать в отставку. С другой стороны, проблема в том, что далеко не все считают выдвинутые обвинения и решение по делу Кэрролл против Трампа правдоподобными. В целом, проблема харассмента в отношении женщин является одним из ярких примеров политической поляризации в США. В прошлом году социологи зафиксировали, что отношение к упоминавшемуся выше движению#metoo в меньшей степени зависит от пола, а в большей — от политической позиции. Среди демократов оказалось в три раза больше поддержавших движение, чем среди республиканцев.

Истеблишмент республиканский партии выражает беспокойство по поводу обвинений против Трампа, однако реакция партийной элиты оказалась весьма умеренной, даже со стороны соперников Трампа по праймериз. Сдержанная реакция истеблишмента связана с тем, что признание виновным бывшего президента по уголовному делу формально не может являться препятствием для того, чтобы не допустить его до выборов.

Закон не запрещает Трампу ни вести кампанию, ни даже избраться и исполнять обязанности президента.