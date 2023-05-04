Деды избирались

В конце апреля Джо Байден в трехминутном ролике объявил, что всё же выдвигается в президенты США на второй срок. Решение не далось Демократической партии и ее лидеру легко: сегодня Байден уже является самым пожилым президентом США в истории, а в случае победы на выборах к концу срока ему будет 86 лет. Тем не менее другого кандидата, больше устраивающего демократический партийный истеблишмент, не нашлось. Кроме собственного возраста, Байдену, вероятно, предстоит снова противостоять Дональду Трампу, который имеет все шансы стать лидером республиканцев, даже несмотря на серию рассматривающихся прямо сейчас в судах обвинений против него. Американист Павел Шариков разбирался с тем, как могут пройти праймериз Демократической партии США, что уже начали делать политтехнологи Байдена с темой его возраста и каковы шансы Джо победить в 2024 году.

Комитет решает За последние сто лет не было ни одного случая в американской истории, когда действующий президент (или вице-президент — в случае, если президент погибал или уходил в отставку) не баллотировался бы на второй срок. На самом деле, это решение принимается не столько даже самим кандидатом, сколько национальными комитетами партий. В политической системе США именно они ответственны за соблюдение баланса между индивидуальными амбициями политиков и интересами всей партии. Комитет не вправе впрямую запретить или обязать политика участвовать в президентских выборах, но может направить ресурсы партийного истеблишмента в поддержку более конкурентоспособного кандидата.

Выдвижение действующего президента логично с точки зрения интересов партии: он обладает самой высокой узнаваемостью,

в большинстве случаев у него есть понятные результаты, которые можно предъявить избирателю, под него легче привлечь финансирование от спонсоров. В 2016 году, когда второй срок Барака Обамы подходил к концу, консенсусным кандидатом среди сторонников Демократической партии стала Хиллари Клинтон. После отставки с должности госсекретаря она в течение четырех лет занималась подготовкой к выборам 2016 года. В ходе праймериз у Клинтон практически не было соперников. В тот момент Джо Байден не имел президентских амбиций и даже нарушил негласную традицию: будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он отказался от участия в президентских выборах после восьми лет успешной работы в администрации. В 2020 году Национальный демократический комитет решил, что Джо Байден — наиболее сильный кандидат, способный победить Дональда Трампа. Даже молодой и амбициозный Пит Буттиджич, опередивший Байдена на праймериз в первых штатах, сошел с дистанции и поддержал более опытного соратника. Очевидно, что выдвижение Байдена много обсуждалось комитетом демократов прежде всего в связи с возрастом главы Белого дома. В 2020 году 77-летний Джо Байден поставил рекорд, став самым пожилым президентом США. Поэтому после вступления Байдена в должность распространялись слухи, что Байден — президент «одного срока». В течение трех лет на посту сам Байден посылал неоднозначные сигналы относительно своего решения об участии в выборах 2024 года. Окончательное решение надо было принять не позднее весны 2023-го, учитывая, что до первых праймериз оставалось менее года. И в конце апреля комитет и Байден всё же решили выдвинуть его кандидатуру.

Возраст — основной соперник Объявив о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году, Байден послал недвусмысленный сигнал истеблишменту Демократической партии: участие других кандидатов будет означать обострение внутрипартийных противоречий, что неизбежно приведет к потере голосов избирателей. К началу мая о намерении составить конкуренцию Байдену на выборах заявили всего двое: активист движения против вакцин Роберт Кеннеди младший (племянник Джона Ф. Кеннеди) и писательница Мэриэнн Уильямсон. Никто из них ранее не избирался на выборные должности и поэтому вряд ли сможет заручиться поддержкой истеблишмента и собрать достаточно средств для проведения предвыборной кампании. Вероятно, партийным лидерам демократов всё же удастся убедить более сильных кандидатов не выдвигать свои кандидатуры на праймериз: серьезное соревнование до самой гонки с республиканцами может стоить Байдену слишком больших сил с учетом фактора возраста. В самой кампании возраст Байдена, похоже, действительно будет центральной темой. В течение первого президентского срока журналисты и блогеры часто обсуждали эпизоды, когда Байден забывал и мямлил слова во время выступлений. В вечерних юмористических шоу возраст президента — регулярный повод для шуток. Российская пропаганда также не устает напоминать зрителям о возрасте американского президента, а Дмитрий Медведев называет его «дедом с деменцией». В истории американских выборов уже был прецедент, когда тему преклонного возраста удалось успешно обернуть в свою сторону в избирательной кампании. Рональд Рейган — тогда самый пожилой президент США в истории — во время выборов 1984 года на свой второй срок противостоял более молодому кандидату от демократов Уолтеру Мондейлу. Первые дебаты Рейган скорее проиграл, в том числе из-за вопросов о возрасте. Президент показался забывчивым, что напугало его сторонников, которые тогда еще не знали о грядущей болезни Альцгеймера у президента. Зато на вторых дебатах Рейган в свойственной ему остроумной манере на вопрос о возрасте ответил, что «не будет использовать в политических целях юность и неопытность своего оппонента», и сорвал громкие аплодисменты. Уолтеру Мондейлу на тот момент было на 17 лет меньше, чем кандидату от республиканцев.

Байдену также предстоит переизобрести решение вопроса возраста в предвыборной кампании.

Вероятно, демократы пытаются повторить успех Рейгана и превратить тему возраста из проблемы в фарс, и тогда избиратели перестанут относиться к ней всерьез.

Например, во время ежегодного ужина с журналистами Байден уже уделил много времени именно шуткам на тему своего возраста. Скорее всего, свою роль в решении возрастной проблемы во время кампании сыграет и кандидат в вице-президенты Камала Харрис, снова идущая в паре с Байденом на выборы. Именно Харрис в случае недееспособности президента станет главой Белого дома. Политтехнологам будет довольно легко объяснить избирателям, что вице-президент «балансирует» Байдена по многим вопросам, поскольку является его полной противоположностью: Харрис 58 лет, она женщина и представляет прежде всего афроамериканское население США. Издание The Hill отмечает, что Камалу Харрис готовят для более яркой роли в предвыборной кампании прежде всего для того, чтобы отвлечь внимание от темы возраста Байдена.

Месседж, деньги, два столпа В своем ролике о выдвижении в кандидаты Байден сделал явный упор на будущий лозунг кампании: «Довести работу до конца» (Finish the Job). Выбор в пользу этого месседжа говорит о ставке на преемственность нынешнего политического курса. И это несмотря на низкие рейтинги самого Байдена к весне 2023 года: 53% избирателей не одобряет его на посту президента. Это сильно хуже, чем было, например, у Джона Кеннеди или Джорджа Буша, но при этом сравнимо с уровнем одобрения Барака Обамы или Дональда Трампа за полтора года до выборов. Близок показатель Байдена и к тому, что было у Рональда Рейгана. Однако тот сумел превратить свои 43% одобрения деятельности в начале кампании в 62% к ее концу. В 2020 году на предвыборную кампанию Байдена было собрано и потрачено более одного миллиарда долларов. За предстоящие полтора года команде Байдена предстоит собрать и потратить как минимум не меньше. Вскоре после публикации первого предвыборного ролика Байден провел встречи с крупнейшими донорами, для того чтобы лично рассказать о своих планах проведения кампании, перспективах второго президентского срока и начать сбор средств. В ближайшие полтора года Байдену предстоит вести предвыборную кампанию, совмещая ее с постом президента. В подготовке к выборам Байден опирается на старых проверенных коллег. Руководить его кампанией назначена Джули Чавез Родригез, работавшая с Джо Байденом на выборах 2020 года, где она занималась работой с латиноамериканскими избирателями. Ее дед Сесар Чавес был известным американским правозащитником, борцом за права трудящихся. В Национальном комитете демократов координировать президентские выборы 2024 года будет новое лицо — назначенный в 2021 году Джейми Харрисон. В его карьере такая высокая должность впервые. Ранее он возглавлял отделение партии в Южной Каролине, а в 2020 году проиграл выборы на должность сенатора от штата против действующего конгрессмена Линдси Грэма. На посту председателя комитета Демократической партии он сменил Тома Переса, который долгое время работал с Бараком Обамой и являлся «старожилом» партии.

На выборах 2024 года основным полем противостояния снова станут северо-восточные колеблющиеся штаты, лидерство в которых обеспечило победу Трампу в 2020 году.