Наращивание отъёма

Чем хуже идут дела у России на фронте и международной арене, тем активней крымские власти попирают Конституцию (про украинскую и речи нет, но даже и российскую). На этот раз речь не о свободе слова и собраний, — а о прогремевшей национализации имущества украинских граждан на территории аннексированного полуострова. Крымские власти используют эту тему еще и как инструмент пропаганды, хвастаясь перед кремлевским начальством борьбой с «укронацистами в тылу». Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени — национализация квартиры жены украинского президента Елены Зеленской (раньше — для солидности — провластные СМИ называли эту недвижимость «квартирой Зеленского»).

Гнездо первой леди «Трехкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров в ялтинском поселке Ливадия», принадлежащий Елене Зеленской, добавили в список национализируемого имущества 24 мая, на сессии Госсовета, — среди других 56 пунктов. Первая леди Украины купила эту квартиру в 2013 году, у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка. Позже бизнесмен стал одним из волонтеров штаба Владимира Зеленского. В пресс-службе президента Украины заявляли, что супруга главы украинского государства приобрела недвижимость в Крыму до аннексии полуострова Россией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины и по рыночной цене. В 2019 году СМИ выяснили, что жена президента Украины приобрела квартиру в Ялте почти за 164 тысячи долларов (около 1200 долларов за квадратный метр). При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала четырех тысяч долларов. Тогда же, в апреле 2019 года, Елена Зеленская выставила свою квартиру в Ливадии на продажу по цене выше 790 тысяч долларов, но за всё это время покупателей на пентхаус не нашлось. На видео, опубликованном «Известиями», видно, что в квартире еще нет ни мебели, ни ремонта. А потом грянула война. Уже в 2023 году глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что квартиру передадут многодетным или нуждающимся семьям. И вот в конце мая она была национализирована.

Жилой комплекс «Император», в которой находится квартира Елены Зеленской. Фото: скрин видео

Гоп-стоп по-крымски Само понятие «национализация» было введено в законодательные и нормативные документы полуострова еще в 2014 году, после «возвращения Крыма в родную гавань». В июле 2014 года крымский парламент принял региональный закон «Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым», фактически легализовав принудительную экспроприацию некоторой собственности. Изначально предполагалось, что к «стратегически важным объектам» будут относиться, например, предприятия водо- и электроснабжения, однако в дальнейшем оказалось, что на полуострове «стратегически важным» является практически всё имущество украинских граждан, в том числе и тех, кто поспешил получить российское гражданство. Правоприменительная разница заключалась в том, что украинцам не платили вообще никакой компенсации, а «новым россиянам» пришлось смириться с сильно заниженной стоимостью утраченного имущества. Ни обращения в правоохранительные органы, ни суды, ни резонанс не помогали добиться справедливости. Довольно скоро у крымских властей руки дошли и до предпринимателей. Под видом «национализации украинского имущества» власти забрали магазины, кафе и автомобили у более чем 18 тысяч крымчан. А в Кремль Путину доложили: это было сделано в интересах безопасности страны, ведь крымские предприниматели спонсируют АТО (антитеррористическую операцию Украины на Донбассе).

Теперь под видом «национализации» в Крыму могут забрать что угодно у кого угодно: и квартиру, и дачу, и участок земли.

Никаких дополнительных нормативных документов крымские власти даже не стали изобретать: всё делается «именем специальной операции». Эксперты по российскому праву сходятся во мнении, что крымская национализация противоречит любой Конституции, и в кулуарных разговорах называют ее проще: «гоп-стоп».

Взять всё и поделить Сейчас подбором вкусных активов украинцев и иностранных граждан для национализации занимается так называемая «Антитеррористическая комиссия Крыма при Совмине республики». Списка ее членов в открытом доступе нет, как и свежих новостей от нее на официальном сайте правительства Крыма. Осенью 2022 года решением Госсовета Республики по спискам, составленным этой самой комиссией, было национализировано 147 объектов. Но война ставит всё новые вызовы перед бюджетами всех уровней, и вот уже к марту этого года антитеррористическая комиссия внесла в список для национализации 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих предприятиям, банкам, бизнесменам, политикам и простым украинским гражданам. Речь идет о туристической и спортивной инфраструктуре, земельных участках, подсобных помещениях и многом другом. В список попало, например, винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым». Предприятие со штатом 500 человек принадлежит Вадиму Ермолаеву, гражданину Кипра, который входит в 100 богатейших людей Украины. Или «УКСНАБ» — предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования в Красноперекопске, собственником которого является крупный украинский бизнесмен Игорь Гуменной. Еще из любопытного: объекты зеленой энергетики — солнечные батареи, принадлежащие группе компаний «Солар». «Доходы от эксплуатации объектов уходили в офшор на Кипр», — сетуют крымские пропагандисты. На момент аннексии Крыма группа «Солар», принадлежащая братьям Клюевым, управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове.

Владимир Путин в лагере «Артек». Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Не пожалели и детей: вслед за легендарным «Артеком» национализирован детский лагерь «Кипарис» в Алуште, принадлежащий украинскому предприятию «Тяжавтотранс» из Днепропетровска. Та же судьба постигла «Международный детский медицинский центр «Чайка» в Евпатории.