Крестовый Тузик

«Когда мы говорим о врагах и предателях России, Русской Церкви, многие думают, что это там, далеко, и навряд ли есть. Нет друзья, есть! И эти есть — перед нашими глазами. Весь легион, включающий в себя людей разных специальностей, статусов, чинов и званий. И сейчас, когда мы все боремся за будущее, поддерживаем наших воинов на полях военных действий, надо понимать, что враг внутри не менее опасен и мерзок», — написал 24 мая в своем телеграм-канале патриарший экзарх Африки, управляющий Северо-Африканской, Южно-Африканской и Ереванской епархиями РПЦ митрополит Клинский Леонид (Горбачёв). Беспощадность к врагам Кремля, никакого снисхождения к «ненавидящим нас», продвижение интересов России в Африке и везде, не считаясь с канонами и церковной традицией, вера в Путина и полный успех «СВО» — содержание его риторики последних 15 месяцев. Еще он пишет «остро-сатирические стихи», не чураясь ненормативной лексики, и доносы на «предателей в рясах» — клириков своей же РПЦ, посмевших напомнить о миротворческих заповедях Христа. Служит экзарх отнюдь не в Африке, а рядом со Старой площадью — в московском храме Всех святых на Кулишках. «Новая-Европа» рассказывает о священнослужителе, который сочетает в себе черты Владимира Соловьёва и Евгения Пригожина, а теперь начал кампанию по усилению собственного влияния в церкви.

Начало пути Леонид Эдуардович Горбачёв родился в октябре 1968 года в Ставрополе, но вскоре его мать, Виктория Викторовна, переехала в Краснодар, где устроилась на работу в музыкальную школу. Там и вырос будущий комиссар в рясе. Он рос без отца, и свои первые гонорары заработал, прислуживая в Георгиевском храме Краснодара. Сразу после школы Горбачёв поступил лаборантом в «учебку» воинской части 26265, а потом отслужил в советской армии. Вернувшись, стал иподиаконом архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора, который благословил юношу на учебу в Ленинградской семинарии. Учеба не задалась: сначала Горбачёв перевелся на заочное отделение, а потом — в экстернат. Тем не менее, Исидор в 1990 году рукоположил 21-летнего Леонида в сан священника и постриг в монашество. Свою магистерскую степень Горбачёв в итоге получит только в конце 2021 года в Российском университете дружбы народов, защитив работу об африканских христианах. Как иеромонах Горбачёв около семи лет служил в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара,

под крылом у архиепископа Исидора, но не поладил с местными бандитами, из-за угроз которых спешно покинул город.

По протекции Исидора в Москве молодому клирику помог всесильный тогда архиепископ Арсений (Епифанов), рекомендовавший Леонида в «военный отдел» патриархии, откуда Горбачёв был командирован в российскую бригаду миротворческого контингента ООН в Боснии и Герцеговине. Там, как сообщает официальный сайт Московской патриархии, будущий экзарх получил медаль Североатлантического альянса «За служение мира». В этом качестве Горбачёв был представлен тогдашнему «министру иностранных дел» РПЦ митрополиту Кириллу (Гундяеву), который взял его в Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) и направил учиться на богословский факультет Афинского университета. Горбачёв немного поработал в межправославном секретариате ОВЦС и в 2003-м был направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где зарекомендовал себя хорошо — и не только с церковной стороны.

Визит Митрополита Леонида в Египет. Фото: Facebook

Египет Первый большой карьерный скачок в биографии Леонида произошел 24 декабря 2004 года, когда синод РПЦ назначил его представителем патриарха Московского при патриархе Александрийском, настоятелем храмов РПЦ в Каире и Александрии в сане игумена. Бывший церковнослужитель Краснодарской епархии Адриан (Мамаев) цитирует восторги мамы Леонида, Виктории Викторовны, по поводу столь серьезного назначения ее сына: «Вы представляете, у Лёнечки сейчас резиденция 450 метров, прислуга, и архиереи патриарха всея Африки ему целуют ручки». Позже президент Дмитрий Медведев включил Леонида в свою делегацию во время визита к патриарху Александрийскому Феодору II. Но в 2010-м началась «арабская весна», которую посланец Москвы, конечно, не принял. «Благоденственные времена, когда в Египте были тишь и благодать», вспоминал он, вдруг сменили «безумные, неуправляемые толпы».

Леонид рассказывает о подвигах посольства РФ, которому он помогал «вывозить прихожан из неблагополучных районов… обеспечивать их временным жильем».

В «смутные» дни египетская полиция запустила новый вид «бизнеса»: российских и украинских туристов-мужчин стали задерживать под ничтожными предлогами, иногда подбрасывать наркотики, требуя за освобождение «преступников» солидные суммы. Несколько несчастных, оказавшихся в тюрьме для иностранцев, сумели передать письма в представительство РПЦ при патриархе Александрийском, поскольку верили в помощь церкви и отчаялись добиться поддержки от дипломатов. Прихожанин русского храма в Каире Виталий Романов стал посещать заключенных соотечественников и смог передать их письма в храм. По словам бывшего помощника Леонида диакона Михаила (автора блога «Крестоносец» в ЖЖ), батюшка «велел немедленно отменить публикацию писем и удалить отсканированные тексты, отдав оригиналы лично ему. Сдуру я так и сделал… По сути, бросил письма в темный колодец, откуда ничего никуда не уходит». За умение хранить секреты и не создавать конфликты с властями страны пребывания посольство предоставило Горбачеву автомобиль представительского класса с дипломатическими номерами и даже с флагштоком на крыле.

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Аргентина 29 мая 2013 года решением Синода Леонид назначен епископом Аргентинским и Южноамериканским. Архиерейский сан в РПЦ считается «харизмой власти», и часто рядовые клирики — священники и диаконы — страдают от самодурства епископов. «Однажды епископ Леонид прибыл впервые к своему подчиненному священнику-иностранцу (чилийцу), — вспоминает диакон Михаил, переехавший с Леонидом из Каира в Буэнос-Айрес. — И когда тот по простоте душевной с улыбкой протянул ему руку, то в ответ услышал: «Жене своей будешь руки совать, я архиерей, у меня берут благословение». Сейчас этот провинившийся поп под запретом». Леонида отозвали из Аргентины в Россию летом 2016-го — перед самым началом «кокаинового дела», когда в подсобке школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе обнаружили 362 кг наркотиков. Обвиняемыми по делу проходят учредители организации M.O.R.A.L. (Mecenas Ortodoxos Rusos en America Latin — «Русские православные меценаты в Латинской Америке») Близнюк и Чикало, охранник и механик посольства. Хотя скандал разразился уже после отъезда Леонида, но о деятельности организации под церковной крышей он, вероятно, был в курсе, а объем партии наркотиков, обнаруженной полицией, говорит о хорошо налаженном канале наркотрафика через околоцерковные структуры.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и Архиепископ Леонид. Фото: Владикавказская и Аланская Епархия

Осетия 3 июня 2016-го синод назначил Леонида епископом Владикавказским и Аланским. У Леонида сразу сложились непростые отношения с «осетинскими националистами». А на фоне подготовки к празднованию 1000-летия крещения Алании трения переросли в конфликт с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и местной интеллигенцией. Сначала претензии сводились к недостаточному финансированию торжеств, но вскоре выяснилось, что при реставрации Свято-Георгиевского собора во Владикавказе «в русском стиле» были уничтожены древние осетинские фрески.

Конфликт выплеснулся наружу после проповеди Леонида в ноябре 2019-го, когда он обвинил осетинский народ в религиозном невежестве

и примешивании к христианству элементов народного язычества. Правление Национального форума Алании в своем заявлении констатировало, что Леонид оскорбил достоинство осетинского народа, священные для него понятия, и «дал сигнал к развязыванию очередных репрессий». В ответ архиерей «деконспирировался», выдав секрет своей успешной карьеры и непотопляемости: «Нам бы, конечно, хотелось, чтобы эти процессы были под особым надзором соответствующих органов. В общем-то, я встречался с многими людьми в Москве, и они нас слышат. Будем надеяться, что они будут слышать нас всегда».

Архиепископ Леонид в Африке. Фото: Facebook

Экзарх Африки После несколько скандалов Леонид вырос в глазах патриарха до целого «антикризисного менеджера». И на заседании 29 декабря 2021 года Синод назначил его на самый проблемный участок — экзархом Африки, то есть церковным руководителем той территории, которая еще с античных времен принадлежала древнему Александрийскому патриархату. По официальной версии, РПЦ обиделась на Александрийский патриархат за признание им автокефалии Украинской церкви, то есть ее независимости от Москвы. Однако география деятельности Африканского экзархата удивительным образом совпала с зоной интересов ЧВК «Вагнер» — первые приходы появились в Центрально-Африканской Республике. Как писала «Новая газета», интересы основателя ЧВК Пригожина, помимо ЦАР, простираются на Ливию, Зимбабве, Конго, Мозамбик, Мадагаскар, Гвинею, Гвинею-Бисау, Анголу и Судан. В некоторых из этих стран также создаются структуры под прикрытием РПЦ. Церковь не публикует полного списка своих африканских «приобретений», говоря то о 400, то о 800 вновь присоединившихся или желающих присоединиться чернокожих священниках. На официальном сайте экзархата Африки размещена информация лишь о 12 приходах. Переманивание священников из Александрийского патриархата в РПЦ и содержание вновь принятых общин — дело весьма затратное, при этом в погоне за количеством принимаются клирики с самым запутанным каноническим статусом. 22 ноября прошлого года, осудив деятельность Леонида на своей канонической территории, синод Александрийского патриархата лишил его священного сана. Уже в нынешнем году это решение официально поддержали Элладская и Болгарская церкви. Реакцию самого фигуранта трудно назвать адекватной:

«Эти розовые греческие мечты идут в одном тренде с заявлениями ведущих западных политиков мирового уровня, когда гинеколог «строит» и возглавляет Совет Европы, домохозяйка командует армией и прочее».

Леонид дал понять, что его миссия в Африке не столько религиозная, сколько политическая: «Ни это, ни другие решения извне не повлияют на служение моей Церкви, моему Отечеству… Уверен, что Русь пройдет все испытания… проповедуя социальное и политическое равенство отношений между странами и народами».

Митрополит Леонид. Фото: Facebook

Комиссар в рясе 23 января 2023 года митрополит Леонид был внесен в санкционный список Украины за «пропаганду и поддержку войны». Победа в «СВО» оказалась сердцевиной его веры, а врагами стали свои же собратья по вере — иерархи Украинской церкви Московского патриархата. Экзарх угрожает их «гнать поганой метлой» после «освобождения» Киева. Типичная риторика патриаршего экзарха в отношении государственного руководства Украины: «Разговаривать там не с кем. Нацистское отребье, захватившее власть… Они (укрофашисты) все убегут и найдут пристанище за океаном… Остальных ждет совсем незавидная участь». Русский митрополит призывает к убийству всего руководства Украины: «Если террором занимаются на государственном уровне, значит, все, кто причастен к принятию решений, должны быть устранены». Как положено, скорбит о мученичестве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, не забывая похвалить ФСБ:

«Спецслужбы работают, это видно. Хочется, чтобы работали дальше трибуналы». Пыточные условия содержания в российских СИЗО и на зонах иерарх считает явным преимуществом «русского мира»

и призывает: «Периодически показывать условия содержания этих в колониях. Кто соприкасался, тот понимает, о чём я говорю. Остальным можно посмотреть в интернете, хотя всей гаммы ощущений это не передаст». И завершает: «Никаких снисхождений и амнистий! Никаких обменов и помилований!» Леонид ненавидит не только Украину, но и, как положено, Америку и вообще весь Запад. «Вас будут бить, — обратился он недавно к американцам. — И бить вас будут скоро все. Потому как люто ненавидят и презирают… Закат менее чем 300-летнего бандитского объединения близится». А здесь митрополит излагает свои представления о Западе: «У власти там, поголовно, находятся конченые русофобы и те, кто глазом не моргнет, чтобы стереть Россию с карты мира. Поэтому не строим никаких договорных иллюзий, и розовые очки сейчас не в тренде. Идет цивилизационная война за право жить… Россия для этих стервятников как кость поперек горла. Они — НЕЛЮДИ».

Леонид в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: скрин видео

С не меньшей страстью выявляет и обличает Леонид внутренних врагов, в том числе в рядах РПЦ. В своем программном выступлении на радио «Комсомольская правда» он призвал: «Заканчивать со всеми негативными врагами внутри России, которые разлагают, но слава Богу, многие сами уехали». 9 мая иерарх опубликовал матерный стишок собственного сочинения, где вложил в уста «бывшего актера» Дмитрия Назарова, который «не любит русский народ», реплику: «Я осудил сегодня день Победы / Приплел застолье, холодец, икру / Врачи сказали — ты мудак, наверно, / Диагноз точен, с этим я умру». В целом, вся «поэзия» патриаршего экзарха посвящена ненависти к врагам. Вот еще, из свежего:

«Артисты, юмористы и певцы, Политики, священники, иные, Как вас февраль упаковал в унынье, Заставив ртом рвать с Родиной концы… Финал событий впереди, он долог, Пролог мы уяснили. Ой! Вам нужен не продюсер, а проктолог, А лучше — дама милая с косой!»

Неделю назад Леонид разместил в соцсетях донос на самого, пожалуй, известного в современной РПЦ библеиста, доктора филологических наук Андрея Десницкого, который согласился выступить в русскоязычном антивоенном сообществе Reforum Space Vilnius. В рамках той же платформы, но уже в Берлине, строчит иерарх, выступает клирик Испано-Португальской епархии РПЦ прот. Андрей Кордочкин, известный своей антивоенной позицией. «Когда мы все боремся за будущее, поддерживаем наших воинов на полях военных действий, — подытоживает Леонид, — надо понимать, что враг внутри не менее опасен и мерзок. И если его не победить и не вычистить «авгиевы конюшни», то дальше будет очень сложно… Reforum Space — контора Михаила Ходорковского, которую финансирует Госдеп США».

Епископ Кафский Пётр (Прутяну). Фото: Facebook