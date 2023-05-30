Сербские трюки

Последние несколько дней в северных муниципалитетах Косово, где преобладает сербское население, идут столкновения демонстрантов с полицией и миротворцами НАТО. Вчера в ходе протестов пострадали как минимум 50 протестующих и 20 миротворцев. Президент Сербии Александар Вучич еще с пятницы начал перебрасывать к границе войска и привел армию в полную боевую готовность. Новый виток эскалации между Сербией и Косово разгорелся из-за муниципальных выборов, прошедших в северных провинциях Косово в апреле. Сербы бойкотировали выборы, тем самым пытаясь добиться от премьер-министра Косово Альбина Курти создания широкой автономии сербских муниципалитетов, о которой Белград и Приштина при активном участии Запада договорились в начале года. Тем временем в самой Сербии Александар Вучич столкнулся с внутренними протестами. И хотя поводом к ним стал недавний скулшутинг, напряжение в сербском обществе копилось все последние месяцы из-за того же плана Запада по урегулированию косовской проблемы. Сербия должна признать независимость Косово, что вызывает резкое неприятие у большинства жителей страны. Вучич попытался сбросить это напряжение отставкой с поста лидера правящей партии, но, вероятно, митинги — как и попытки Вучича балансировать между планами Запада и собственными избирателями — все равно продолжатся. В очередных запутанных эпизодах балканской политики специально для «Новой-Европа» разбирался политолог Александар Джокич.

На митинге в конце мая президент Сербии Александар Вучич торжественно — насколько это было возможно под проливным дождем — объявил, что уходит в отставку, но не с поста президента страны, а с поста лидера правящей в стране Сербской прогрессивной партии. Своим наследником Вучич провозгласил Милоша Вучевича, незаметного партийного функционера, не представляющего никакой политической угрозы сербскому президенту. В начале своей карьеры Вучевич успел побывать мэром Нови-Сада, второго по величине города в Сербии, а затем занял посты вице-премьера и министра обороны в правительстве Сербии. Вучевич исключительно лоялен по отношению к Вучичу, поскольку сербский лидер стал его «политическим отцом» и построил карьеру Вучевича фактически с нуля. Именно поэтому замена Вучича Вучевичем в качестве лидера главной политической партии Сербии не более чем формальность, политический трюк. Он нужен президенту для того, чтобы справиться с социальным напряжением в стране, возросшим после того, как в конфликте с Косово начался новый этап урегулирования и на Балканах впервые произошел скулшутинг.

Демонстрация в центре Белграда, 26 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC

Митинг одного актера В день объявления Александаром Вучичем об отставке в сквере напротив здания сербского парламента собрались около 50 тысяч сторонников президента, которых свезли в Белград с разных частей страны, а также из Косово, Боснии и Черногории. По оценке Transparency International Serbia, это могло стоить теперь уже бывшей партии Вучича 2–3 млн евро. Произошедшее называют «контрмитингом» — ответом на новую волну протестов в Сербии, организованную оппозиционными Вучичу либеральными партиями. Поводом к протестам стало событие, действительно шокировавшее всю страну: 3 мая в белградской школе тринадцатилетний мальчик убил из пистолета девятерых своих сверстников и школьного охранника, а также ранил еще пятерых детей и учительницу истории.

С начала мая оппозиция провела уже четыре массовых митинга с требованиями отставки Вучича и правительства, так что президенту нужно было предпринять какие-то шаги для стабилизации ситуации.

Таким шагом стал контрмитинг, однако вряд ли президенту удалось этим чего-то добиться, кроме траты партийных ресурсов. Прежде всего, у лояльных Вучичу сил не получилось продемонстрировать массовую поддержку президента: из-за непогоды и низкого энтузиазма митингующие начали расходиться почти сразу после того, как Вучич закончил свою 15-минутную речь. Его выступление, за исключением анонса его отставки с поста лидера партии, мало чем отличалось от ставших уже еженедельными обращений к нации в прямом эфире главного телеканала. В ходе выступления на митинге Вучич традиционно напомнил, что делает всё возможное, чтобы смягчить проблему насилия в Сербии, и пригласил оппозицию к диалогу в «дружественной атмосфере», подчеркнув, правда, что в корне не согласен сформировать новое, переходное правительство с участием оппозиционных сил. Ранее он также грозил оппозиции внеочередными парламентскими выборами, но против этого, вероятно, выступили западные страны, которые восприняли бы этот шаг как затягивание только что перезапущенного процесса урегулирования конфликта с Косово. Выборы и ожидание нового правительства отложат этот процесс на несколько месяцев.

На митинге также присутствовали международные гости — действующий член президентства Боснии и Герцеговины Милорад Додик, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, лидеры сербских националистических партий из Черногории Андрия Мандич и Милан Кнежевич, недавно потерпевшие крах на президентских выборах в этой стране. Такой список приглашенных явно должен был стать сигналом ЕС и США: если Брюссель или Вашингтон поддержат митингующую оппозицию, то Сербия снова будет заигрывать с наиболее консервативными и традиционалистскими силами в Европе.

Александр Вучич (в центре) инспектирует войска во время демонстрации возможностей Вооруженных сил Сербии «Гранит 2023». Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC

Из партии в движение — и обратно Однако главная новость митинга — уход Вучича с поста председателя партии — вряд ли будет иметь какие-либо политические последствия для Сербии. Во-первых, Вучич почти все время, что он руководит страной, избегает занимать важнейший, согласно сербской Конституции, пост премьер-министра. Будучи фактически самым влиятельным политиком в Сербии с 2012 года, он провел в кресле премьера всего два года — с 2014-го по 2016-й. Политическая стратегия Вучича — сосредоточить в своих руках побольше неформальной власти, но минимизировать свою ответственность в глазах избирателей за происходящее в государстве. Иными словами, править из тени. Формальная отставка с поста лидера партии, но не с поста президента — продолжение этой же логики бегства от ответственности. Во-вторых, решение об отставке трудно назвать сюрпризом: Вучич годами грозился уйти с позиции лидера Сербской прогрессивной партии. Впервые подобное заявление он сделал 31 мая 2016 года, выступая с прощальной речью в качестве премьер-министра. «У меня есть еще несколько идей, которые нужно реализовать в нашей политической партии в ближайшем будущем, после чего [я уступлю лидерство, и] пусть другие продолжают мой путь», — обозначил тогда свои планы Вучич, готовясь занять пост президента. К слову, его предшественник на президентском посту Томислав Николич в соответствии с Конституцией Сербии сложил с себя полномочия лидера Сербской прогрессивной партии, став президентом страны.

Вучич же де-факто нарушал Конституцию, так как все последние годы посты совмещал.

В-третьих, Вучич передает своему преемнику партию не окончательно. Он уже заявил, что на Видовдан (главный национальный сербский праздник, отсылающий к битве на Косовом поле в 1389 году) собирается сформировать новое общественное движение. В его основу ляжет все та же Сербская прогрессивная партия. Смысл политтехнологических решений Вучича, таким образом, в том, чтобы продемонстрировать некоторое обновление лояльных Вучичу сил, которые теперь будут давать ему легитимность, просто под другим брендом. Если после смерти многолетнего авторитарного лидера коммунистической Югославии главным государственным слоганом был «И после Тито — Тито», то в современной Сербии актуален девиз «И после Вучича — Вучич».

Угроза Западом Может показаться, что пусть и такой уход Вучича с поста главы партии — это всё же победа оппозиции. Митинги, которые в течение последних недель организуют либеральные партии, действительно собирают не меньшее число участников, чем контрмитинг президента, но с гораздо меньшими ресурсами. По оценке независимых экспертов, в минувшие выходные оппозиции удалось собрать те же 50 тысяч человек, что и правящей партии днем ранее, а 20 мая — вывести на улицы около 65 тысяч демонстрантов. Предыдущие два митинга были не менее многолюдными. Такой масштаб протестов, разумеется, плохо влияет на имидж Вучича как самого стабильного лидера на Балканах, но всё же не представляет угрозу его режиму. У Вучича надежное большинство в парламенте, и на внеочередных выборах, если бы они были объявлены, либеральная оппозиция вряд ли смогла бы заметно улучшить свои результаты.

В апреле опросы показывали, что совокупно либеральные партии могли бы получить только 25% голосов, в то время как рейтинг правящей партии вслед за Вучичем колеблется на отметке 40–45%.

Для Вучича основная проблема протестов сейчас заключается в их неожиданности. После начала нового этапа в урегулировании конфликта в Косово президент Сербии направлял все свои усилия и внимание на балансирование между интересами Запада и своих избирателей. Теперь же он опасается, что Запад воспользуется ситуацией и поддержит митингующих, чтобы сделать Сербию более сговорчивой или убедить Вучича окончательно разорвать все связи с Россией. Действия оппозиции опасения Вучича только подтверждают. Так, хорватские журналисты на днях взяли интервью у одного из организаторов протестов Радомира Лазовича — в печать статья вышла с заголовком: «Сербия готова освободиться от Вучича и России». Запад действительно ждет от Вучича сотрудничества и конкретных действий в рамках нового франко-германского плана по решению статуса Косово. По замыслу ЕС и США Косово должно войти в ООН и де-юре стать независимым государством, а сербы, проживающие на территории анклавов в Косово, — получить серьезный уровень политической автономии от властей Приштины в форме Сообщества сербских муниципалитетов. В марте этого года в Охриде между Косово и Сербией был заключен договор, который в формате дорожной карты подтвердил намерение сторон добиться урегулирования этого крайне тяжелого и затяжного конфликта на Балканах по предложенному в Берлине и Париже плану.

Не дающаяся автономия Но на данный момент Вучич далеко не главное препятствие плана Запада. Гораздо большую проблему представляют власти самого Косово. Именно премьер-министр страны Альбин Курти сейчас блокирует реализацию договора тем, что отказывается предложить заложенные в соглашении новые права по автономии сербов в Косовских анклавах. Нежелание Курти идти на компромисс привело и к последним столкновениям сербских демонстрантов с косовской полицией и миротворцами НАТО. Сербские политики бойкотировали муниципальные выборы в Косово в апреле, что дало возможность албанцам при общей явке всего в 4% сформировать органы власти в четырех северных провинциях, где преобладает сербское большинство. Бойкот избирателей и кандидатов был связан как раз с тем, что Приштина не давала возможность сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. Альбин Курти на прошлой неделе одобрил назначение лояльных Приштине чиновников на муниципальные должности, чем и спровоцировал новый виток насилия. Комментируя произошедшее, госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил поступок Курти, поскольку действия премьер-министра Косово блокируют выполнение принятой в марте дорожной карты.