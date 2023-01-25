Дипломаты штурмуют Белград

Январь стал нелегким месяцем для Сербии и политического режима президента Александара Вучича. В середине января Белград оказался втянут в скандал, связанный с вербовкой граждан Сербии в ряды ЧВК «Вагнер». 17 января Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, то есть по сути отказаться от пророссийских действий и присоединиться к санкциям Запада против Кремля. 20 января делегация эмиссаров из США и ЕС приезжала в Белград, чтобы склонить Вучича к новому формату переговоров вокруг статуса Косово. Итоги этого визита президент представил фактическим ультиматумом Белграду со стороны Запада. Но при этом сам Вучич похоже, этот ультиматум собирается претворять в жизнь, в отличие от своего очередного заявления о готовности уйти в отставку. В чем состоит предложенный Западом новый план урегулирования конфликта между Белградом и Приштиной, и почему он всё же имеет неплохие шансы разрубить косовский гордиев узел, — разбирается политолог, эксперт по Балканам Александар Джокич.

Идеальный шторм Январская резолюция Европарламента, попытавшаяся вернуть Александара Вучича к европейскому вектору во внешней политике, стала далеко не первой после начала войны попыткой ЕС повлиять на риторику и конкретные пророссийские действия, проводимые Белградом. Однако если после июльской резолюции прошлого года Вучич выступил с резкой критикой ЕС, которая прозвучала так, будто бы Сербия отказывается от европейского пути, то в январе его ответ был намного более примирительным. Вучич заявил в интервью Bloomberg, что как президент Сербии он считает, что и Крым, и Донбасс являются неотъемлемой частью Украины. На следующий день Белград объявил об отправке в Украину гуманитарной помощи — оборудования для поддержания энергетической системы, уже много месяцев разрушаемой в результате российских обстрелов.

Показательно проевропейская реакция сербского президента объясняется тем, что январская резолюция Европарламента впервые открыто призвала к заморозке переговоров с Сербией о членстве в ЕС.

Кроме прочего, это означает и приостановление доступа Белграда к интеграционным фондам, из которых Сербия с начала переговорного процесса в 2014 году получила в совокупности 7,7 млрд евро. Заморозка интеграции может привести и к введению виз для граждан Сербии, которые захотят посетить страны ЕС. Доступ к Шенгенской зоне для среднего класса Сербии считается частью «нормальной» жизни, а многие граждане еженедельно пересекают границу с Венгрией или Румынией, чтобы купить продукты и другие товары по более доступным ценам. Чиновники Евросоюза уже предупреждали Сербию, что решение об отмене безвизового соглашения может быть принято; правда, тогда это связывали с ростом нелегальной миграции. Однако само подобное заявление означает готовность Брюсселя ввести визы для граждан Сербии и на основе каких-то других, например, политических причин. На прошлой же неделе Александару Вучичу пришлось дать еще одно интервью с показательно прозападной риторикой, в котором сербский президент опровергал наличие вербовочного лагеря ЧВК «Вагнер» в стране, активно возмущался призывам вагнеровцев к гражданам Сербии присоединиться к войне против Украины и подчеркнул, что такие действия противоречат законодательству республики. Так президент попытался дистанцироваться от скандала, разгоревшегося за несколько дней до этого из-за публикации видео, где группа сербов объявляет, что приехала в оккупированную Россией Запорожскую область Украины, чтобы участвовать в боях на стороне Кремля. Масла в огонь подлила группа известных сербских правых радикалов «Народный патруль», которые в день публикации скандального видео нарисовали герб «Вагнера»в центре Белграда.

Дерек Шолле. Фото: EPA-EFE/STR

Скандал долетел до Вашингтона: помощник госсекретаря США Дерек Шолле обратил внимание на активность «Вагнера» и российской агентуры в целом в Сербии, и назвал сложившуюся ситуацию «неприемлемой». После того как Вашингтон объявит «Вагнер» международной преступной организацией, за любой, даже неофициальный контакт сербских политиков со структурами Пригожина вполне могут быть объявлены санкции. Этого опасается Вучич и его окружение, поскольку прецеденты уже были. Например, санкционирован может быть Александар Вулин, новый начальник сербского Агентства безопасности и информирования (местный аналог ФСБ. — Прим. ред.), который еще со времен Слободана Милошевича был известен как политик пророссийских взглядов. Совсем недавно в сеть попала сделанная около года назад фотография Вулина рядом с солдатом, на шлем которого нанесена маркировка Z, — символ российского вторжения в Украину.

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Затягивание дало сбой Вероятно, ЕС и США давили на Белград не только из-за его пророссийской риторики, но и готовясь к переговорам по вечно больному косовскому вопросу, состоявшимся в Белграде 20 января. Договариваться с Вучичем в Белград приехали представители ЕС, США, Франции, Германии и Италии — стран наиболее влиятельных и значимых для решения проблемы независимости Косово. Со встречи западные политики вышли скорее довольными, чего не сказать о Вучиче, которому пришлось назначить на 23 января заседание сербского правительства: на нем предполагалось формализовать результаты явно не слишком удачных для Белграда переговоров. В основу перезапуска урегулирования вопроса с Косово легла т. н. франко-германская платформа, состоящая из десяти пунктов и подразумевающая достижение окончательного и всеобъемлющего договора Сербии и Косово. Предыдущая стратегия Белграда по отношению к Косово все последние годы базировалась на идее максимального оттягивания решения о признании независимости или любого другого статуса Приштины, повышающего ее автономию. Для этого Вучич соглашался на отдельные технические и административные уступки: введение отдельного от Сербии телефонного кода для Косово, создание собственной таможни, независимой полицейской и судебной юрисдикции на этой территории, и т. д. Таким же символическим, но всё же атрибутом государственности должны были стать и автомобильные номера, из-за которых в прошлом году несколько раз вспыхивали столкновения между жителями Сербии и Косово.

В итоге это «техническую» уступку пришлось урегулировать на уровне ЕС: в ноябре в Брюсселе был подписан временный договор, в котором Сербия согласилась перестать выпускать регистрационные номера с названием городов в Косово, а власти Косово обязались не выписывать штрафы для водителей с действующими сербскими номерами. Однако именно после этих прошлогодних обострений между Белградом и Приштиной стало окончательно ясно, что старая стратегия Вучича перестала работать.

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Контуры нового договора Как стало ясно из сообщений СМИ и заявлений Вучича в начале этой недели, на переговорах 20 января Западу всё же удалось настоять на новом компромиссном варианте договора между Белградом и Приштиной. Соглашение подразумевает, что сербы в Косово получат автономию от Приштины в форме Сообщества сербских муниципалитетов, а Белград взамен согласится не блокировать попытки Косово стать членом различных международных организаций. Фактически это означает, что Сербия не будет сопротивляться вступлению Косово в ООН, что с точки зрения международного права сделает эту страну полноценно независимым государством. Но на уступки пришлось пойти и Приштине. Формат «сообщества сербских муниципалитетов», прописанный еще в Брюссельском договоре 2013 года, но не наделенный понятным функционалом, несколько лет назад уже был резко отвергнут действующим премьер-министром Косово Альбином Курти. Курти справедливо опасается, что автономия фактически приведет к федерализации Косова и создаст внутри территории отдельную структуру, которая будет похожа на Республику Сербскую. Однако специальный представитель США для Западных Балкан Габриель Эскобар после переговоров заявил, что если премьер-министр Косово Альбин Курти не готов пойти на предложенный вариант с автономией, то США будут искать других, более конструктивных партнеров в Приштине. И хотя до визита в Белград международные посредники сначала обсудили новый план урегулирования конфликта в Приштине, мяч сейчас всё равно на стороне лидеров Косово, которым придется выполнять крайне серьезные требования по вопросу автономии косовских сербов.

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Шантаж отставкой Понимая, что навязанный западными странами договор будет воспринят в сербском обществе негативно, соратники Александара Вучича еще на прошлой неделе запустили интернет-флешмоб в поддержку президента. Они постили мемы с изображением волка-вожака, очевидно олицетворяющего Вучича, который должен своей мудростью и решительностью вывести «стаю» из трудной ситуации. Над изображениями волков гордо реет сербский флаг.

Обращение Александера Вучича. Фото: скрин видео

Сам Вучич в понедельник разыграл для своих избирателей целый спектакль. По всем ключевым телеканалам в прямом эфире президент объявил, что западные страны новым договором выдвинули Сербии ультиматум, пригрозив как минимум лишением инвестиций со стороны ЕС, а как максимум — полноценными экономическими санкциями против Сербии. В итоге Вучич даже заявил, что готов подать в отставку, если это «поможет спасти страну» и если найдется кто-то другой, кто сможет справляться с обязанностями президента (подразумевая сопротивление давлению Запада), лучше, чем он. Уходить, разумеется, Вучич не собирается, а подобный шантаж он проводит регулярно. Да и реакция западных дипломатов, которые приветствовали «разворот» Белграда в сторону урегулирования отношений с Приштиной, говорит о том, что Вучич, вероятно, смирился с новым планом и считает его не самым худшим из возможных.

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