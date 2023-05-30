Личное дело ЗК Навального

31 мая в Мосгорсуде должен начаться новый процесс против политика Алексея Навального. Его обвиняют сразу по шести статьям, в частности за «призывы к экстремизму» и «реабилитацию нацизма». Но, судя по всему, старт будет перенесен — в этот день у Навального другой суд: апелляция на решение суда по ограничению его в сроках ознакомления с материалами дела. С января 2021 года он находится в заключении. За это время против его команды возбудили множество уголовных дел, каждое из которых могут использовать как для увеличения срока самому политику, так и для новых обвинений против его сторонников. «Новая-Европа» составила гид по всем известным уголовным делам против Навального.

Дело «Ив Роше» В конце 2012 года Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его брата Олега дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159; п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство» (ГПА), учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008–2011 годах хищение 55 млн рублей у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. Как считает следствие, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, поскольку ГПА не имело для этого материальной базы. 30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея — к такому же сроку условно.

Алексей и Олег Навальные во время судебного заседания в зале Мосгорсуда в Москве, 2915 год. Фото: EPA / SERGEI CHIRIKOV

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после того, как лечился в немецкой клинике от отравления веществом из группы «Новичок», как установила Организация по запрещению химического оружия. 17 января самолет Навального приземлился в аэропорту Шереметьево вместо Внуково, где политика встречали сотни сторонников и журналистов.

Когда политик с женой проходил паспортный контроль, его задержали и на следующий день арестовали. А 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил просьбу ФСИН о замене политику условного срока на реальный.

Дело о клевете на ветерана Летом 2020 года телеканал RT выпустил видеоролик с агитацией за поправки к Конституции, в съемках среди прочих участвовал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. После публикации видеоролика Навальный раскритиковал кампанию, написав в своем твиттере: «Вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели». 15 июня СКР возбудил против Навального дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). Следствие обнаружило в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве». 20 февраля 2021 года в Бабушкинском суде Москвы Навального приговорили к штрафу 850 тысяч рублей, и с учетом приговора по делу «Ив Роше» суд назначил ему два года и пять месяцев в колонии общего режима.

Алексей Навальный во время судебного заседания по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, 12 февраля 2021 года. Фото: Moscow Court Press Service / Anadolu Agency / Getty Images

Дело о мошенничестве и оскорблении судьи Уже в Покровской колонии Владимирской области Навальному предъявили обвинения сразу по двум статьям: по делу о мошенничестве (якобы за растрату средств, которые граждане жертвовали его фондам и некоммерческим организациям) и по делу об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая выносила ему приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко.

В конце 2020 года СКР сообщил о возбуждении дела против Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) из-за якобы имевшего место нецелевого расходования части пожертвований, сделанных ряду некоммерческих организаций оппозиционера, на сумму более 356 млн рублей. Эту сумму Навальный, по мнению следствия, потратил на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов». Второй эпизод касался оскорбления судьи Акимовой (ст. 297 УК РФ). Во время процесса в Бабушкинском суде Навальный активно спорил с ней и получил от судьи несколько десятков замечаний.

Политик говорил, что заседание суда напоминает ему допрос в фашистской комендатуре, о котором в своих показаниях рассказывал ветеран Артеменко, и просил разрешения обращаться к судье не «ваша честь», а «оберштурмбаннфюрер».

В итоге оба дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство. Судебное разбирательство прошло на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в Покровской колонии. В результате Навальному назначили девять лет строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. «Террористическое дело» и дезорганизация деятельности колонии В апреле нынешнего года Навальный заявил, что в отношении него следователь выделил в отдельное производство «террористическое дело». СКР пока официально не сообщал об этом, так что пока неясно, в чем конкретно обвиняют Навального. Еще в октябре прошлого года стало известно, что в отношении оппозиционера и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова расследуют уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и за реабилитацию нацизма с использованием интернета (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Как считает Навальный, «террористическое дело» связано с высказываниями членов его команды в программе «Популярная политика». А сам он, по версии следствия, якобы выступил лидером «преступной группы». По словам Жданова, в деле есть эпизод, где Волков высказывается о Путине на канале «Популярная политика». «Какое отношение это имеет к другим фэбэкашникам или Навальному? Да никакое. Так вот после истории с Татарским внезапно это большое дело вернули на техническое доследование. И следователь говорит, что терроризм теперь отдельно, и туда докинут эпизод с Татарским. В каком виде докинут этот эпизод — непонятно. Призыва, подстрекательства или организации — понятия не имеем», — пояснил Жданов.

Тогда же адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что против его подзащитного могут завести еще одно дело после того, как сотрудники колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области, где политик сейчас отбывает наказание, устроили провокацию. В камеру к оппозиционеру подселили заключенного, который, по словам Навального, «имеет большие проблемы с гигиеной». В тот раз сокамерник «был доведен до совершенно животного состояния». «Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация», — подчеркнул Кобзев.

Адвокат уверен, что сотрудники колонии провоцировали Навального на применение силы к сокамернику, чтобы потом возбудить новое дело. По тюремным правилам, как ранее писал политик, он должен выгнать такого заключенного из камеры при помощи угроз или побоев. Сначала замначальника ИК по оперативной работе и группа оперативников угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках, сообщил Кобзев.

Потом, по его словам, к оппозиционеру применили физическую силу и затащили в камеру: «Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео). Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу». После этого группа реагирования схватила Навального и прижала его к стене. Затем администрация колонии, которая находилась рядом, «радостно сообщила Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК» (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Большое «экстремистское» дело В июле 2021 года Мосгорсуд признал ФБК и другие структуры команды Навального экстремистскими организациями, а в сентябре того же года СКР возбудил против политика и его соратников дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК), заодно еще добавили два эпизода за призывы к экстремизму (ч. 1 и ч. 2 ст. 280 УК).

По версии следствия, Навальный создал сообщество, целью которого была «дискредитация органов государственной власти», а его соратники призывали «к экстремистской и террористической деятельности».

Самого политика и уехавших из России Волкова, Жданова и «иных лиц» обвинили в руководстве экстремистским сообществом. Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и Вячеслава Гимади, также покинувших страну, — в участии в этом сообществе. Все «экстремистские» эпизоды объединили в одно производство с остальными уголовными делами против Навального. Так, ему еще вменили «экзотическую» статью за создание НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ). Дела по этой статье заводят крайне редко, и то в основном против руководителей и участников религиозных сект. Следствие считает, что деятельность ФБК, которым Навальный руководил вместе со Ждановым, Волковым и «иными лицами», возбуждала в гражданах социальную рознь, политическую ненависть и вражду к представителям власти, препятствовала законной деятельности госорганов, а также побуждала людей «к совершению различных противоправных деяний». Уголовное дело по вышеперечисленным обвинениям уже поступило в Мосгорсуд. Помимо прочего, Навального также будут судить еще по трем статьям: финансирование экстремизма с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК) и реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Помимо Навального по делу проходит бывший технический директор ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Он находится в СИЗО по обвинению в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании. Рассматривать дело будет судья Андрей Суворов. По совокупности приговоров Навальному может грозить до 30 лет заключения.