Мосгорабсурд постановил

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил местного жителя Ивана Чистякова к двум годам четырем месяцам в колонии общего режима за то, что тот напал с ножом на своих знакомых во время застолья. Суд счел смягчающим обстоятельством то, что потерпевшие во время ссоры публично «дискредитировали» российскую армию. Чистякова признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 и п «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). По версии следствия, компания мужчин выпивала на кухне, они начали спорить «о проведении специальной военной операции на территории Украины, в ходе разговора некоторые мужчины стали в грубой форме высказываться насчет русскоязычного населения и проведения СВО». В итоге Чистяков взял со стола нож, три раза ударил им «гражданина С.» в затылок, а затем нанес еще один удар по левой стороне поясницы.

Затем нападавший подошел «к гражданину Б. и умышленно нанес ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки слева, левого плеча и левого бедра».

Помимо «дискредитации» армии знакомыми Чистякова, суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у обвиняемого на иждивении несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, признание вины и «принесение извинений потерпевшим, которые они приняли, и простили подсудимого». Примечательно, что наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, по которой осудили Чистякова, предусматривает до десяти лет лишения свободы. В пресс-службе суда отметили, что вина обоих потерпевших в «дискредитации» военных подтверждается штрафами, которые им назначил Радужнинский городской суд 25 и 28 ноября 2022 года (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ранее суды в России смягчали наказание за поддержку СВО, но до сих пор к смягчающим обстоятельства относили участие или желание участвовать в войне против Украины. Судя по приговору в ХМАО, осужденный не воевал и не высказывал такого желания. В большинстве случаев обвиняемым по разным преступлениям смягчали наказания, если они были участниками военных действия в Украине. Так, в Хабаровске Краснореченский гарнизонный военный суд приговорил призывников Эдуарда Еремеева и Потапа Иванова к штрафам по 130 тысяч рублей за вымогательство с применением насилия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). В то же время более половины осужденных по этой статье в прошлом году получили реальные сроки. Суд учел в приговоре в качестве смягчающего обстоятельства для Еремеева и Иванова то, что они подали рапорты о заключении с ними контракта на военную службу для последующей отправки на войну в Украину.

В Барнауле контрактнику Семену Данилову, награжденному медалью «За отвагу», смягчили приговор за оскорбление и применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Согласно приговору, подсудимый «обхватил потерпевшего сзади за шею правой рукой и нанес три удара правой ногой по правой голени А., а затем потянул назад и повалил потерпевшего на землю». За нападение на полицейского Данилов получил штраф в 120 тысяч рублей, поскольку суд учел, что он участвовал в военных действиях в феврале 2022 года.

Уголовное преследование в отношении военнослужащего из Бурятии Камрана Гусейналиева Кяхтинский гарнизонный военный суд вовсе прекратил. Его обвиняли в краже средств индивидуальной бронезащиты, принадлежащих Минобороны, на сумму в 230 тысяч рублей (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Военный следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела, поскольку Гусейналиев участвовал в войне в Украине и получил там ранение. Это заявление поддержал прокурор.

Суд согласился с предложением и вместе с этим назначил Гусейналиеву меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тыс. рублей.

Рядовому из Тывы Максиму Зелену Курский гарнизонный суд смягчил наказание за избиение военнослужащих. Его и другого военного Белека Монгуша признали виновными по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военными (пп. «б, в» ч. 2 ст. 335 УК РФ), узнали «Важные истории». Оба признали вину и раскаялись в содеянном, но сроки получили разные. За участие в СВО Зелену смягчили наказание и приговорили к году условно, а Монгушу назначили на полгода больше: он не был на войне. *** Получение привилегий и снисхождения служителей Фемиды за участие или поддержку войны — это только полбеды. По-прежнему высший уровень абсурда выходит за рамки здравомыслия в судебных решениях по административным делам за «дискредитацию» армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Из-за размытых формулировок закона людей привлекают к ответственности фактически за любые антивоенные лозунги, высказывания и безобидные разговоры. Один из последних случаев произошел в Коврове Владимирской области, где оштрафовали таксиста Юрия Степанюка за разговор с пассажиром. Городской суд постановил взыскать с него 35 тыс. рублей за то, что он «при перевозке пассажиров, т. е. в присутствии посторонних граждан, осуществлял высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ».

Другая история случилась с жителем Балаково Саратовской области Владимиром Латышевым. В марте его привлекли за «дискредитацию» после доноса соседей, услышавших его разговор у подъезда. Балаковский районный суд оштрафовал его на 35 тысяч рублей за то, что он выкрикивал следующие фразы: «Спецоперация — геноцид русского населения!», «Хохлы — наши братья, мы не можем их убивать», — и другие лозунги. Латышев также выступал против президента РФ: «Путин — преступник, которого надо отдать под трибунал». Кировский суд Саратова в конце прошлого года назначил штраф врачу местного перинатального центра за то, что она, «находясь в общественном месте — ординаторской, в присутствии неограниченного круга лиц» произнесла фразу: «Я против войны на Украине». Врач в ходе заседания вину не признала. Она рассказала, что во время разговора с коллегой обсуждала «войну в общем смысле этого слова, что это плохо, поскольку погибают люди». Слов, которые позже были занесены в протоколе об административном правонарушении, она якобы не говорила.

Медработница отметила, что у нее не сложились отношения с коллегой и та нажаловалась на нее. В результате с врача взыскали 30 тыс. рублей.

Привлекают к ответственности и адвокатов за их выступления во время заседания. Калининградского юриста Марию Бонцлер обвинили в «дискредитации» армии за ответ на вопрос судьи во время защиты одного из 45 человек, которых она представляла в делах по той же самой статье. Бонцлер ответила от лица доверителя, но слова вменили ей. Адвокатская палата указала, что привлечение адвоката к ответственности в данном случае напрямую противоречит закону «Об адвокатуре», но судья Олег Подушкин это проигнорировал с такой мотивировкой: «Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя», — и назначил Бонцлер штраф в размере 60 тыс. рублей. Среди новинок правоприменения — штрафы за возложение цветов и конфет. В январе жители российских городов несли цветы в память о погибших в Днепре к стихийным мемориалам. В Москве цветы несли к памятнику поэтессе Лесе Украинке. Через некоторое время там начали патрулировать сотрудники полиции. О задержаниях стали сообщать уже в первый день. Людей брали просто за то, что они возлагали цветы или находились поблизости.