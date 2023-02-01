Личность эпических масштабов

Номинация докфильма «Навальный» на премию «Оскар» была встречена официально-государственной Россией в ожидаемой тишине. Казалось бы, ещё один повод обличить русофобскую и насквозь продавшуюся глобальному квир-рейху (вспомним о «новых правилах») премию; занятие на вечер как минимум для трёх-четырёх праздно пасущихся депутатов Госдумы. Но вместо того — молчание. Даже «Кинопоиск», который действительно отказывается публиковать пользовательские рецензии на фильм, в новости про номинации спокойно его указывает. Российская киноаудитория, несмотря ни на что, остаётся частью всемирной индустрии, для которой «Голливуд» в целом и «Оскар» в частности — иконы, которые можно сколько угодно обсуждать, но только не трогать руками. Эти отношение можно определить как love-hate relationship. Многим в России, особенно госхолдингам, готовым зарабатывать на американском «контенте» огромные деньги, всегда хотелось видеть «у них» в индустрии «поменьше политики». Не случайно и все претензии к якобы «засилью» ЛГБТ+ персонажей на экранах, и новым стандартам инклюзивности, и#metoo, и фронде «селебрити» против президента Трампа, — в России часто суммируются репликой «нужно поменьше политики». Удивительно, конечно, откуда это берётся в стране, чей национальный кинематограф начался с х/ф «Броненосец Потёмкин».

Алексей Навальный на экране монитора по видеосвязи из исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

С «Оскаром» у ненавистников «политики в кино» давняя история. Ещё в 2014 году «Первый канал» отменил прямую трансляцию церемонии, а потом вырезал из неё речь Джареда Лето, который говорил о революциях в Украине и в Венесуэле. (Во имя чести русского кино, надо сказать, что и живые выступления с премии «Ника» резали не хуже.) Но пока российские медиа в очередной раз испытывают диссонанс от вторжения «политики» в заветные «развлекательные кущи», а все нормальные люди одновременно и радуются, и тревожатся о последствиях (получит картина премию — не отомстят ли тюремщики за это Алексею?), я предложил бы подумать вот над чем.

Если фильм получит премию, это будет ясный, сильный — символический акт. Но в исторической перспективе — кроме красивой сноски — к легенде Алексея Навального этот акт ничего не добавит.

То, что я напишу дальше, может показаться преждевременным, смелым или фантастическим. Но подумайте сами: при любом развитии событии, при абсолютно любом варианте завершения нашей исторической ситуации — будет ли Россия снова авторитарной, или демократической, или распадётся на что-то, или вольётся во что-то — жизнь и судьба Навального, без которых нельзя понять политическую историю страны 2010-х–начала 2020-х, — уже часть истории.

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Пройдут годы — и появятся новые картины, уже художественные. И тем же путём, что ныне документальный журналистский очерк, эти байопики попадут на главное кинематографическое состязание планеты. «Оскар» ведь не зря не только популярная, но и влиятельная институция — осознавая своё значение, Киноакадемия умышленно поощряет фильмы о героях и о борьбе с системой. Тогда будут новые «эксперты» по Навальному. Они будут рассказывать, что в этих фильмах вымысел, а что вроде как «правда»: и где кадры из докфильма 2022 г. реконструированы аккуратно, а где — авторы слегка приврали.

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А ещё, скорее всего русскоговорящее культурное поле не сольётся с англоговорящим, а значит — у легенды о Навальном будут разные воплощения — глобальное и национальное. Глобальное будет высокобюджетным, лощёным, нереалистичным — и красивым. Ему-то и достанутся все премии — и Алексея Анатольевича запомнят по ему так же, как Нельсона Манделу запомнили по образу Моргана Фримана. «Наше» же, «национальное», будет куда сложнее — оно будет более резким, более сложным, более историчным, и более скандальным. Потому что

неважно, насколько либеральной и демократичной будет «новая» Россия, в легенде о Навальном всё равно — и теперь уже навсегда — останется порох.

Я уже предвижу эти возгласы. «Вот, американцы сняли про Навального, а мы всё никак не можем, какой позор!» Причём услышим мы их, если доживём, из самых неожиданных мест — возможно, организаций по воспитанию патриотизма, а возможно, даже и Госдумы (или её будущего парламентского аналога).

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