Советник главы офиса президента Украины заявил, что контрнаступление ВСУ началось

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что Вооруженные силы Украины уже «несколько дней» ведут контрнаступление.

Также замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщала , что украинским военным «удается продвигаться» в Бахмуте уже несколько дней.

В середине мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении «первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута».

«Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», — сказал Подоляк.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает в сводке 19 мая, что украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая. Как отметили эксперты, это продолжение локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней.

Пригожин объявил о полном взятии Бахмута 20 мая. Украинские власти официально сдачу города не подтверждали. По их словам, украинские военные контролируют часть территории в районе «Самолет».