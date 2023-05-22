Уморить себя городом

Третий день не утихают споры о том, удалось ли ЧВК «Вагнер» полностью захватить украинский Бахмут. Обе стороны конфликта уверенно заявляют об успехах своих вооруженных сил. И хотя российские пропагандисты сравнивают этот городок со Сталинградом и даже Берлином, его реальная стратегическая значимость, судя по всему, сегодня крайне невелика. Победитель получит пропитанные кровью развалины и полностью уничтоженную инфраструктуру.

Спор президентов 20 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил в соцсетях обращение, в котором он заявил о полном захвате Бахмута силами одних лишь своих наемников. Пригожин при этом не забыл упомянуть о «предательстве» околовоенных бюрократов, назвав среди прочих фамилии министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, которые «мешали» «вагнеровцам» штурмовать украинский город. По словам Пригожина, операция по взятию Бахмута длилась 224 дня, а к 25 мая хозяин «вагнеровцев» планирует вывести своих подчиненных на отдых и переформирование. Также на видео было продемонстрировано, как на крышах некоторых сильно пострадавших от обстрелов зданий бойцы ЧВК устанавливают флаги своей организации и знамена РФ. В «патриотических» Z-пабликах началась праздничная истерия. Многие авторы ТГ-каналов сравнивали Бахмут со Сталинградом и преподносили заявление Пригожина как важнейшее событие происходящей войны. А на Первом канале позже и вовсе заявили, что «вагнеровцы» в Бахмуте должны чувствовать себя как «их деды в Берлине». Спустя несколько часов о захвате Бахмута, который в России сегодня часто называют Артёмовском, отрапортовало министерство обороны РФ. На следующий день Владимир Путин, впервые упомянувший ЧВК «Вагнер» в официальном заявлении, поздравил российских военных и штурмовые отряды наемников с успехом и пообещал наградить всех отличившихся участников операции. Параллельно ситуацию комментировал находящийся с визитом в Японии на саммите G7 Владимир Зеленский. Первые его слова многим показались двусмысленными. На вопрос журналиста «Мистер президент, остается ли Бахмут под контролем Киева? Россияне заявили, что они захватили Бахмут» президент Украины ответил:

«Я думаю, что нет… Но вы должны понимать, что там ничего нет. Они [россияне] все разрушили […] Сегодня Бахмут только в наших сердцах».

Позднее Зеленский заявил со всей определенностью, что, по его данным, части ВСУ не оставили своих позиций и держат оборону: «Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте… Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может». В заочный спор двух глав государств вклинился Джо Байден, озвучивший некоторые итоги бахмутского противостояния: «Вокруг Бахмута идут обсуждения — потерян он или нет, — сказал президент США. — Правда в том, что Россия понесла потери в размере около 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет, это всё равно разрушенный город».

Окружение атакующих Украинские военные опровергают окончательный захват Бахмута. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что украинская армия ведет операцию по окружению города. Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию критической, пояснив, что украинские военные держатся на последнем участке города — в «районе Самолёт». В докладе американского Института изучения войны (ISW) от 21 мая сказано, что наемники группы Вагнера, вероятно, захватили западные административные границы Бахмута, в то время как украинские силы продолжают отдавать приоритет контратакам на окраинах города. «Украинские военные сообщили, что их силы контролируют «незначительную» часть юго-западной сектора города Бахмута вокруг трассы T0504, — говорится в сообщении ISW. — Это молчаливое признание того, что российские силы взяли под контроль остальную часть западного и северо-западного Бахмута, если не всю… Вероятный захват группой «Вагнер» последнего оставшегося небольшого участка западного Бахмута не повлияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу или югу от города… Российским силам, вероятно, потребуются дополнительные подкрепления для удержания Бахмута и его флангов за счет операций на других направлениях». ISW со ссылкой на украинских военных также пишет, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отмечает, что продолжительное наступление украинских войск может привести к тактическому окружению сил «вагнеровцев» в Бахмуте. Российские силы, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, по данным ISW, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах. Ранее ISW уже прогнозировал, что наступательные операции со стороны российских наемников, вероятно, достигнут кульминации после нескольких месяцев истощающих городских боев, и маловероятно, что ЧВК «Вагнер» продолжит боевые действия за пределами Бахмута в ее нынешнем состоянии. «Несмотря на то, что у «вагнеровцев» и российских военных есть успехи в продвижении по городу, в вопросе удержания флангов их всё чаще преследуют неудачи, — рассказывает «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— ВСУ сегодня развивают успех на юге и севере Бахмута, уже практически создав вокруг города полуокружение, грозящее перерасти в полноценное окружение.

Захватив высоты, украинская сторона имеет возможности для прицельного артиллерийского и минометного огня по российским силам. Город сегодня простреливается практически весь».

Бахмут. Фото: ЕРА