Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении «первым успехом наступательных действий»

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении «первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута». Его заявление приводит медиацентр Минобороны Украины.

«Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы.

Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей. Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается», — сказал Сырский.

Сегодня замглавы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что Вооруженные силы РФ отправили в Бахмут отряды десантников. «В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. <…> Продолжаются тяжелые бои. Идет оборона Бахмута», — сообщила Маляр.

По ее словам, украинским военным «удается продвигаться» на поле боя уже несколько дней. В то же время, российская армия «подтягивает к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды».