ISW: украинские войска перехватили тактическую инициативу в районе Бахмута

Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Как отметили эксперты, это продолжение локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней.

Официальный представитель ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы вернули себе инициативу на поле боя и вынуждают войска РФ реагировать на действия Украины, в том числе путем переброски подразделений ВДВ РФ на фланги Бахмута.

По данным Маляра, российские силы перебросили большую часть своих резервов в район Бахмута, весьма вероятно, в ущерб другим районам линии фронта.

Эксперты ISW так же предполагают, что российское военное командование перебрасывает военных в район Бахмута, чтобы усилить наступательные возможности ЧВК «Вагнер» и одержать тактическую победу перед украинским контрнаступлением.