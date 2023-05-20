Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. В Минобороны Украины опровергли это

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцам удалось полностью взять Бахмут. Видеообращение было опубликовано пресс-службой главы военной компании.

По его словам, операция по взятию города началась 8 октября и длилась 224 дня.

«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней, с 19 марта прошлого года, когда родине стала нужна наша помощь. Мы полностью взяли весь город от дома до дома чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас в том, что какой-то кусочек мы не взяли», — сказал Пригожин.

По его словам, до 25 мая город подготовят к передаче военным.

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина, экс-заместителя главы МО РФ Михаила Мизинцева и командующего объединенной группировкой российской армии в Украине Сергея Суровикина, а также снова раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

При этом Пригожин пообещал показать полное видео водружения флагов только позже 18:00 из-за проблем с интернетом.

В Минобороны Украины опровергли полное взятие Бахмута российскими силами.