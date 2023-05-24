Минобороны Украины впервые подтвердило использование британских ракет Storm Shadow

Глава минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что вооруженные силы страны уже используют британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он заявил на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает «РБК-Украина». «У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow», — заявил Резников. Это первый раз, когда украинские власти сообщили об использовании такого вооружения.

Сегодня Уоллес прибыл с визитом в Киев. «Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть незаконную войну, которую он развязал. Он не достигнет успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии», — приводит его слова Минобороны Украины. Резников, в свою очередь, поблагодарил Великобританию за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения РФ. 21 мая Украина и Россия сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному РФ Бердянску. ВСУ не уточнили, из какого типа оружия была произведена атака. «Глава» оккупированной РФ части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина использовала ракеты Storm Shadow. Бердянск находится на расстоянии чуть более 100 км от линии фронта. Это больше дальше зоны досягаемости HIMARS и их аналогов, находящихся в арсенале ВСУ. 15 мая в оккупированном РФ Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. 12 мая сообщили о двух взрывах в Луганске. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что украинская армия обстреляла Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.