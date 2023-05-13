Оккупационные власти: ВСУ обстреляли Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины применили при обстреле Луганска ракеты большой дальности Storm Shadow, о передаче которых 11 мая объявила Великобритания. Об этом заявили в представительстве «ЛНР» в «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с «военными преступлениями Украины»).

Речь идет об обстреле, который ВСУ провели накануне. Утверждается, что всего было выпущено две новые ракеты, а также одна ракета противодействия ПВО.

В результате обстрела Луганска 12 мая пострадали шесть детей, утверждает врио главы оккупационной администрации региона Леонид Пасечник.

«Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму», — написал он.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.

Дальность стрельбы этой ракеты — 250 километров. До этого максимальный радиус действия ракет, которые США поставляли в Украину, составлял 80 километров.

«Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — пишет CNN.

Анонимный источник рассказал журналистам телеканала, что Украина пообещала не использовать эти ракеты для атак по территории России. При этом CNN подчеркивает, что западные чиновники называют Крым суверенной территорией Украины.

Российские власти осудили передачу ракет Storm Shadow. «Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «весьма негативно» относятся к таким поставкам.