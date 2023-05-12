Дальше, точнее, мощнее

Современное оружие Некоторые специалисты считают, что новые ракеты либо уже прибыли в Украину, либо окажутся там в ближайшем будущем. «Информация о поставках новых ракет не разглашалась до последнего момента. Уверен, что уже вскоре мы сможем увидеть их применение в Украине, — рассказал «Новой-Европа» руководитель «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко. — Я думаю, что предварительные договоренности о поставках этих ракет были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в Великобританию и переговоров с премьер-министром Риши Сунаком. Тогда обсуждались параметры дальнейшей военной помощи от Британии и других партнеров, речь шла о самолетах и дальнобойном вооружении. Рассматривался вариант поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow. Имеющиеся у Украины бомбардировщики СУ-24 могут быть адаптированы для пуска этих ракет. Уверен, что мы увидим использование этого оружия к началу контрнаступления». По словам нашего собеседника, ракета Storm Shadow набирает скорость до 1 тысячи километров в час и поражает цели на расстоянии 250–300 километров. Полет на низких высотах и по сменяемой траектории делает ее малозаметной для радаров и средств противовоздушной обороны. Имея значительную боевую часть, эта ракета способна уничтожать хорошо защищенные объекты. Ее разрушительная мощь несравнима с эффектом от взрыва беспилотников-камикадзе.

Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лулворт, Великобритания, 8 января 2023 года. Фото: EPA-EFE / HOLLIE ADAMS / POOL

«Storm Shadow — англо-французская крылатая ракета, первоначально воздушного базирования, с крайне современной системой наведения, — объясняет «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — Она малозаметна для систем противовоздушной обороны. Может идти на крайне малой высоте в 30–40 метров с огибанием местности. Тепловизионная головка самонаведения на конечном участке маршрута визуально опознает цель. Сбить помехами ее сложно. Так что я оцениваю шансы российской ПВО в борьбе с таким оружием как невысокие». По словам Давида Шарпа, поставляемая Украине ракета является упрощенной разновидностью более «продвинутой» крылатой ракеты тех же разработчиков. Но и этот вариант может стоить более 1 миллиона долларов за каждую единицу. По мнению специалиста, речь идет о поставке небольшого числа таких боеприпасов. Ведь даже у самой Британии их не очень много.

Storm Shadow должны использоваться для поражения наиболее приоритетных объектов: штабов, узлов систем ПВО, кораблей, крупных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Александр Мусиенко отмечает, что дистанция действия крылатых ракет позволит им доставать объекты российских войск на всех оккупированных территориях, включая Крым. Нанесение ударов по военным базам и местам сосредоточения техники фактически прервет логистику. Это позволит разрушать оперативные тылы российской армии. «Указывается, что дальность ракеты составляет 290 км, — продолжает рассказ Давид Шарп, — что позволяет торговать ею без нарушения международных договоренностей. Покрываемого расстояния с лихвой достаточно, чтобы наносить высокоточные удары по всем оккупированным территориям, включая большую часть Крыма. Некоторые модификации этой ракеты могут поражать хорошо укрепленные цели, что несет серьезную угрозу пунктам управления россиян».

Ракета Storm Shadow. Фото: Wikimedia

По словам Давида Шарпа, ракету могли модернизировать; это позволит запускать ее не только с самолетов и кораблей, но и с земли. Возможно, также удастся приспособить эту ракету, которая весит более чем 1300 кг, для пусков с советских бомбардировщиков СУ-24.

Следующее — самолеты Давид Шарп называет эту поставку прецедентом. Ведь на данный момент настолько дальнобойного вооружения Киеву еще не предоставлялось. CNN говорит о доставке ракет как о свершившемся факте. Теперь, предполагает эксперт, и американцам будет проще при желании принять решение о передаче баллистических ракет ATACMS, схожей дальности.

Возможно, что случившаяся поставка приурочена к началу украинского контрнаступления и именно ее дожидалось командование Валерия Залужного.

«Наличие у Украины подобного оружия должно заставить Россию убрать из зоны поражения потенциально опасные для попадания ракет цели, — рассказывает Давид Шарп. — Придется значительно менять методики хранения, доставки, погрузки и прочей логистики боеприпасов, ГСМ и других военных товаров. Это значительно усложняет поставки на фронт всего необходимого. Некоторые объекты, такие как аэродромы, вообще отодвинуть не получится. А их обстрелы грозят потерей ценных самолетов. Так что наличие подобных ракет — важный фактор для успехов ВСУ».

Армейский тактический ракетный комплекс ATACMS. Фото: EPA-EFE / YONHAP SOUTH KOREA OUT