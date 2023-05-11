CNN: Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Великобритания раньше ожидаемого поставила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Дальность стрельбы этой ракеты — 250 километров. Один из собеседников CNN заявил, что эта ракета «по-настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности». По данным телеканала, до этого максимальный радиус действия ракет, которые США поставляли в Украину, составлял 80 километров.

«Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — говорится в публикации телеканала.

Другой анонимный источник рассказал журналистам, что Украина пообещала не использовать эти ракеты для атак по территории России. При этом CNN подчеркивает, что западные чиновники называют Крым суверенной территорией Украины.

Ранее сегодня украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News, что Киеву нужно больше времени для контрнаступления, так как Украина ожидает доставки обещанного западными странами вооружения.

«С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.