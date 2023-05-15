В Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала

В оккупированном РФ Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает экс-представитель оккупационных «властей» «ЛНР» Родион Мирошник.

По его словам, целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов. «Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», — заявил Мирошник.

Глава Луганской областной администрации Артем Лысогор рассказал, что в «ЛНР» снова отключили мобильный интернет из-за взрыва в Луганске и на окраинах.

«Оккупанты заявили о взрывах на территории неработающих предприятий, однако почему-то увидели в этом угрозу безопасности и начали отключать оплаченную заранее людьми услугу», — написал он.

12 мая сообщили о двух взрывах в Луганске. Накануне этого в центре города секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с «руководителем» «ЛНР» Леонидом Пасечником возложили цветы к памятнику. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что украинская армия обстреляла Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.