Романа Протасевича помиловали

Бывший автор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что его помиловали. Об этом он сообщил журналистам, передает «БелТА».

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость. <…> Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение», — сказал он.

В начале мая суд в Беларуси приговорил Протасевича к 8 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала 10 лет. Ему вменяли оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК, ч. 2 ст. 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (ч.3 ст. 130 УК), а также создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 ст. 361-1 УК).

По одному делу с ним проходили основатель NEXTA Степан Путило и экс-редактор канала Ян Рудик. Их заочно приговорили к 20 годам и 19 годам колонии. Путило и Рудик находятся за границей.

В апреле против Протасевича также выдвинули обвинения в руководстве экстремистским формированием. NEXTA признан в Беларуси «террористической организацией», а сам Роман внесен в список террористов.

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021-го — тогда самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту по требованию белорусских диспетчеров из-за сообщения о «минировании».

На борту также находилась подруга Протасевича — гражданка России Софья Сапега. 6 мая 2022 года суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по делу о «разжигании вражды». В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру передачи девушки в Россию.