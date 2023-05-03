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Суд в Беларуси приговорил экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к 8 годам колонии

Суд в Беларуси приговорил к 8 годам колонии экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщают «РИА Новости».

Прокуратура Беларуси запрашивала для Протасевича 10 лет колонии строгого режима. Роман пришел на заседание суда с вещами, его взяли под стражу сразу после вынесения приговора, пишет «Медиазона.Беларусь».

обновлено в 12:35

«Sputnik Беларусь» пишет, что Протасевича не взяли под стражу в зале суда.

Суд оставил прежнюю меру пресечения до вступления приговора в силу — домашний арест.

Основателя NEXTA Степана Путило заочно приговорили к 20 годам, а экс-редактора канала Яна Рудика — к 19 годам колонии. Путило и Рудик находятся за границей.

Всем троим вменяли оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК, ч. 2 ст. 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (ч.3 ст. 130 УК), а также создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В апреле против Протасевича также выдвинули обвинения в руководстве экстремистским формированием. NEXTA признан в Беларуси «террористической организацией», а сам Роман внесен в список террористов.

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Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021-го — тогда самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту по требованию белорусских диспетчеров из-за сообщения о «минировании».

На борту также находилась подруга Протасевича — гражданка России Софья Сапега. 6 мая 2022 года суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по делу о «разжигании вражды». В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру передачи девушки в Россию.

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