Первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в Тбилиси. Полиция оцепила аэропорт

Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Грузию, приземлился в Тбилиси, сообщает телеканал «Дождь».

A4 851 — первый прямой рейс между Россией и Грузией с 2019 года — прибыл из московского «Внуково» в аэропорт Шота Руставели.

Аэропорт оцепила полиция, там дежурят десятки полицейских, передает Paper Kartuli. Также в нем закрыли зал ожидания. На вопрос о причинах закрытия зала ожидания силовики отвечают: «Никакая причина», пишет «Дождь».

Самолет встречают журналисты и протестующие против возобновления авиасообщения между странами.