Первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в Тбилиси. Полиция оцепила аэропорт

Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Грузию, приземлился в Тбилиси, сообщает телеканал «Дождь».
A4 851 — первый прямой рейс между Россией и Грузией с 2019 года — прибыл из московского «Внуково» в аэропорт Шота Руставели.
Фото: Paper Kartuli
Аэропорт оцепила полиция, там дежурят десятки полицейских, передает Paper Kartuli. Также в нем закрыли зал ожидания. На вопрос о причинах закрытия зала ожидания силовики отвечают: «Никакая причина», пишет «Дождь».
Самолет встречают журналисты и протестующие против возобновления авиасообщения между странами.
Полиция задержала несколько протестующих у аэропорта Тбилиси, сообщает Paper Kartuli
«Полиция грубо задержала еще одного мужчину — его схватили за руки и за ноги несколько полицейских и понесли», — заявила корреспондентка издания.
Протестующие кричат прибывающим «Монебо», что переводится с грузинского как «Рабы».
Фото: Paper Kartuli
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. Российской авиакомпании «Азимут» выдали разрешение на выполнение рейсов в Грузию 15 мая. Грузинская Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение таких полетов. Также его получила российская Red Wings.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной провокацией» отмену Россией визового режима для грузинских граждан. Российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, заявляла заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы в Грузию, приземлился в Тбилиси, сообщает телеканал «Дождь».
A4 851 — первый прямой рейс между Россией и Грузией с 2019 года — прибыл из московского «Внуково» в аэропорт Шота Руставели.
Фото: Paper Kartuli
Аэропорт оцепила полиция, там дежурят десятки полицейских, передает Paper Kartuli. Также в нем закрыли зал ожидания. На вопрос о причинах закрытия зала ожидания силовики отвечают: «Никакая причина», пишет «Дождь».
Самолет встречают журналисты и протестующие против возобновления авиасообщения между странами.
Полиция задержала несколько протестующих у аэропорта Тбилиси, сообщает Paper Kartuli
«Полиция грубо задержала еще одного мужчину — его схватили за руки и за ноги несколько полицейских и понесли», — заявила корреспондентка издания.
Протестующие кричат прибывающим «Монебо», что переводится с грузинского как «Рабы».
Фото: Paper Kartuli
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. Российской авиакомпании «Азимут» выдали разрешение на выполнение рейсов в Грузию 15 мая. Грузинская Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение таких полетов. Также его получила российская Red Wings.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной провокацией» отмену Россией визового режима для грузинских граждан. Российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, заявляла заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.