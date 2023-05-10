Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране и выступила против возобновления авиасообщения с Россией.
«Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, я уверена, для большинства непонятна позиция правительства и правящей партии», — сказала Зурабишвили.
В июле 2019 года Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что перелеты из России возобновятся, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».
«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в январе 2023 года.
«Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение», — сказал в ответ председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.