Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране и выступила против возобновления авиасообщения с Россией.

«Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, я уверена, для большинства непонятна позиция правительства и правящей партии», — сказала Зурабишвили.