Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет совершать прямые рейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая

С 20 мая авиакомпания Georgian Airways начнет летать из Тбилиси в Москву, передает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Таким образом Georgian Airways стала второй по счету авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение таких полетов. Ранее власти Грузии разрешили российской авиакомпании «Азимут» выполнять рейсы по маршруту Москва — Тбилиси — Москва. Первый полет пройдет 19 мая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении полетов между Москвой и Тбилиси. Сразу же после этого Минтранс России объявил, что рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно будут совершаться семь раз в неделю.

Власти Грузии со своей стороны сообщили, что разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, но только тех, которые не попали под санкции. Тогда же в Агентстве гражданской авиации Грузии рассказали, что всего с заявкой на выполнение прямых полетов к ним уже обратились пять авиакомпаний. В их числе была авиакомпания Georgian Airways.