Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в страну

Власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику с 17 мая. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Это первая российская авиакомпания, допущенная к полетам в Грузию с 2019 года.
Ранее российские авиакомпании обратились в Агентство гражданской авиации Грузии начать регулярные полеты в республику. Грузинские власти подчеркивали, что выполнять полеты между Грузией и Россией смогут только те авиакомпании и самолеты, которые не находятся под международными санкциями.
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. В Минтрансе РФ утверждали, что российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси 7 раз в неделю.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной провокацией» отмену Россией визового режима для грузинских граждан. Российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, заявляла заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.