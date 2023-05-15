Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в страну

Власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику с 17 мая. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Это первая российская авиакомпания, допущенная к полетам в Грузию с 2019 года.

Ранее российские авиакомпании обратились в Агентство гражданской авиации Грузии начать регулярные полеты в республику. Грузинские власти подчеркивали, что выполнять полеты между Грузией и Россией смогут только те авиакомпании и самолеты, которые не находятся под международными санкциями.