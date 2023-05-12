Российский авианалет

Россия с 15 мая отменяет визы для граждан Грузии и разрешает прямые авиаперелеты. В Грузии растерянность: прозападная оппозиция видит в этом ловушку, препятствие для евроинтеграции, и называет решение Путина «подарком» за пророссийскую позицию правительства. Правительство «Грузинской мечты» считает, что во главу угла надо ставить прагматику: экономике пойдет на пользу дополнительный поток туристов, а отмене виз обрадуются «миллион грузин в России». Между тем общественность Грузии, пережившая наплыв десятков тысяч российских релокантов после начала войны в Украине, пока беспокоится о том, что будет, если русских в Грузии станет еще больше. За событиями следит Ия Баратели.

Как и почему вводили визы Ухудшение отношений между Тбилиси и Москвой у многих ассоциируется с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Между тем к введению виз он не имел никакого отношения: всё началось еще тогда, когда Россия вела войну с Чечней, президентом РФ был Борис Ельцин, а Грузии — Эдуард Шеварднадзе. После развала СССР Грузия стала первой страной (за исключением стран Балтии), для которой Россия установила визы. И хотя России к этому времени удалось загнать Грузию в СНГ — Союз независимых государств, созданный из бывших советских республик, — отношения между Москвой и Тбилиси портились стремительно. Сначала Шеварднадзе, бывший глава МИД СССР, поддержал Россию в первую чеченскую войну. Это выразилось в том, что с 1994 по1998 год Грузия разрешила российским пограничникам вместе с грузинами охранять чеченский участок границы, проходящий высоко в горах Кавказа, возле грузинского Шатили. Сотни жителей Чечни — дети, женщины, а также мужчины — участники сопротивления — бежали горными тропами от войны, чтобы найти приют в Панкисском ущелье в Грузии. В Панкиси тоже живут чеченцы, они переселились сюда давно, в XIX веке. В России Панкиси называли «рассадником терроризма», ущелье даже как-то бомбила российская авиация.

Чеченские беженцы в Панкисском ущелье, 2004 год. Фото: Jonathan Alpeyrie / Getty Images

Пока Россия называла чеченцев сепаратистами и ровняла Грозный с землей, Тбилиси потерял контроль почти над всей территорией Абхазии — оттуда в результате международно признанной этнической чистки было изгнано свыше 300 тысяч грузин. В конце 1998 года Ельцин обратился к Шеварднадзе с новым предложением — пропустить российских военных с баз, которые еще с советских времен оставались в Грузии и Армении, через территорию Грузии, чтобы напасть на Чечню с тыла. Также была просьба разрешить российским бомбардировщикам пролет в Чечню через территорию Грузии. На этот раз Шеварднадзе отказался, он сказал, что «народ Грузии этого не поймет». К тому же Грузия ставила вопрос так: либо вывод со своей территории российских военных баз, либо прекращение поддержки Россией абхазских сепаратистов.

Осенью 1999 года впервые появилось сообщение о том, что тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин поручил разработать проект введения виз для граждан Грузии.

Москва выдвинула Тбилиси условия, их перечислил в парламенте глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили: российские военные базы остаются в Грузии; Россия получает в Грузии плацдарм и аэродромы для операции в Чечне; Грузия отказывается от проекта строительства нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан для перекачки на Запад азербайджанской нефти и вступает в Таможенный союз. В обмен на всё это Россия обещала не вводить визы для Грузии. В Тбилиси такие перспективы не оценили и официально заговорили о том, что стране неплохо бы вступить в НАТО. В итоге ситуация в грузино-российских отношениях в очередной раз зашла в тупик, и в декабре 2000 года Владимир Путин уже в статусе президента РФ подписал указ о введении виз для Грузии. Визовый режим был жестким — сначала с оформлением приглашения только от родственников или работодателей в России. В 2015–2017 годах Россия немного смягчила правила для оформления деловых, рабочих, учебных и гуманитарных, а также частных виз: наличие близкого родственника уже перестало быть необходимостью. Однако по-прежнему оформление визы требовало времени (от месяца до полугода) и доставляло много хлопот.

Пропускной пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Фото: Tako Robakidze / Bloomberg / Getty Images

Вся эта эпопея продлилась 22 года и шесть месяцев, пока всё тот же Владимир Путин на посту президента России не подписал указ об отмене виз. За это время многое в отношениях двух стран изменилось до неузнаваемости. Многие в стране считают, что, введя визы, Путин невольно оказал Грузии неоценимую услугу: в Грузии появилось целое поколение, выросшее в значительной изоляции от российского влияния.

Также в Тбилиси не особо ждут, что в Россию из Грузии хлынет поток мигрантов: все, кто хотел, уехали еще в 90-е. Сейчас тенденция совсем другая.

Например, за последние 20 лет в Грузии русский язык, как и московские вузы, окончательно вышел из моды у молодежи. Уехавшие из страны в 90-е годы граждане Грузии массово восстанавливают свои грузинские паспорта, с которыми теперь можно без виз посещать страны ЕС, а самым большим спросом среди рядовых грузин пользуются авиабилеты для поездок в Польшу, Германию, Италию и США. Грузины всё чаще получают от родственников за границей не рубли, а евро и доллары — за последние годы объем финансовых переводов грузинских мигрантов с Запада превысил объем переводов из России. При этом со стороны Грузии для россиян с самого начала «визовых отношений» действовала упрощенная схема — визу можно было оформить прямо на сухопутной границе или в аэропорту. И даже несмотря на грузино-российскую войну 2008 года, президент Саакашвили в феврале 2012 года принял решение полностью отменить визы для россиян. Сейчас граждане России могут находиться в Грузии без виз до одного года. До сотни тысяч россиян именно поэтому выбрали Грузию в качестве убежища после того, как в Украине началась война. По данным МВД Грузии, в 2022 году Грузию посетили почти 1,5 млн россиян (сюда входят любые поездки, в том числе туристические) — это почти в пять раз превышает показатель 2021 года. В том же году Россия заняла первое место по количеству переехавших в страну — в числе 179 778 переехавших иностранцев 62 304 были россиянами.

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Гражданская авиация как шантаж Сравнительно дешевая и безопасная Грузия в последние десять лет стала очень популярным направлением для российских туристов. В Москве этим, естественно, пользуются как политическим рычагом. Прямые авиарейсы в Грузию, которые напрямую влияют на число туристов, Москва запрещала четыре раза.

Международный аэропорт в Тбилиси. Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Впервые рейсы запретили в октябре 2006 года, когда Грузия арестовала в Тбилиси российских офицеров и обвинила их в шпионаже. В феврале 2008 года в Москве состоялись переговоры Путина и Саакашвили, после чего полеты восстановили. В августе 2008 года началась война между Россией и Грузией, и регулярное авиасообщение вновь было прервано. Более того, некоторое время в Грузии вообще не летали никакие гражданские самолеты — первыми блокаду прорвали украинские пилоты. Это произошло после того, как США направили в Грузию свой военно-транспортный самолет, обозначив тем самым, что небо над Грузией безопасно.

Компания «Грузинские авиалинии» (Georgian Airways) в 2010 году начала осуществлять чартерные рейсы Тбилиси — Москва, которые с 2014 года стали регулярными.

Грузия как туристическое направление становилась всё популярней, и спрос на рейсы в Тбилиси и Батуми у крупных российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и S7 — стал ажиотажным. Они возили пассажиров уже не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Сочи. В 2018 году Грузию посетили почти 9 миллионов туристов, среди них было 1,4 миллиона граждан РФ. В июне 2019 года успех туристического сезона оказался под вопросом после того, как президент России своим указом ввел с 8 июля «временный запрет» на осуществление воздушных перевозок с территории РФ на территорию Грузии. Так в Москве выразили возмущение по поводу «русофобской кампании» и «угроз для безопасности граждан РФ». И дело было не в том, что в Грузии обижали российских туристов, нет. Грузины отказали в гостеприимстве только одному человеку — депутату Госдумы Сергею Гаврилову, который приехал в Тбилиси на некую православную конференцию и по воле регламента оказался в кресле спикера парламента Грузии. Это зрелище увидела в новостях вся страна. Через несколько часов стихийный митинг штурмовал здание законодательного органа на Руставели. Самому Гаврилову, автомобиль которого забросали яйцами, пришлось срочно из Тбилиси уезжать, а правительству — разгонять возмущенную толпу резиновыми пулями. Эти события грузины называют «ночью Гаврилова» и периодически попрекают власти за силовой разгон митинга, во время которого несколько человек серьезно пострадали, потеряв зрение. После этого по стране прокатились акции протеста, участники которых заявляли, что ради России правительство готово «выдирать гражданам глаза».

Участница митинга держит плакат с надписью «Нам не нужно российское правительство», Тбилиси, 2019 год. Фото: EPA-EFE / ZURAB KURTSIKIDZE

Кстати, несмотря на запреты, в 2019 году Грузия всё же приняла рекордное число туристов, среди которых граждан России снова было почти 1,5 млн — 1 млн 463 тысячи. И хотя потом началась пандемия, полностью похоронившая туризм, туроператоры признавали, что отсутствие прямых рейсов — это серьезная проблема. В Москве о возобновлении полетов в Грузию снова заговорили только спустя четыре года, в самом начале 2023-го. Восемнадцатого января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. К тому времени уже почти год шла война с Украиной, и президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ заявила, что она против возобновления полетов из России в то время, когда все партнеры Грузии выражают солидарность «с самоотверженной борьбой Украины». Президент с символическими полномочиями призвала правительство думать о своей репутации, которая и так не была блестящей на фоне сообщений о том, что Грузия участвует в схеме обхода Россией санкций. Миллион грузин Правительство «Грузинской мечты» всегда подчеркивало, что проводит политику «нераздражения» России. Тем не менее решение об отмене виз и возобновлении полетов там комментировали сдержанно. Хотя и приветствовали в целом, объяснив это пользой для экономики и облегчением связей с «миллионом грузин», якобы проживающих в России. Словосочетание «миллион грузин в России» давно используется чиновниками правительства и политиками «Мечты» разного уровня. При этом некоторые говорят о «миллионе граждан Грузии», другие — просто о «грузинах», но упоминают их всегда как «соотечественников».

Именно этим фактом правительство уже не раз объясняло свою позицию, согласно которой «нельзя портить отношения с Россией».

Между тем, согласно данным переписи населения России 2020 года, 113 687 россиян определяли себя этническими грузинами. По той же переписи число проживающих в России уроженцев Грузии (независимо от их этнической принадлежности) в 2020 году составляло 257 725 человек, тогда как в 2010 году этот показатель равнялся 551 674. «Наша позиция простая: до 1 млн человек, граждан Грузии или грузин, уехавших из Грузии, живет в России, и им приходится приезжать в Грузию через другие страны, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди». — Это повышает расходы, создает дискомфорт и так далее. Реально РФ назначила этим людям наказание в 2019 году, и мы увидели, что сейчас эту санкцию сняли. По этому поводу у нас не могло быть какой-то позиции, так как это было одностороннее решение в свое время, когда была назначена санкция. Что касается грузинской стороны, Грузия не назначает санкции в отношении России, и эту позицию мы тоже объясняли. Устанавливая санкции против России, мы на самом деле установим санкции собственной стране и народу. Естественно, мы этого не сделаем. Мы подсчитали, что вызвало бы назначение санкций против РФ для экономики Грузии. Если в прошлом году у нас был экономический рост больше 10%, то [в случае назначения санкций] у нас было бы падение от 10 до18%. Этого требовала радикальная оппозиция, они хотели, чтобы страна обеднела, но они этого не добились, так как мы заняли твердую позицию». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ждал два дня, прежде чем прокомментировать вопрос: оказалось, в «Мечте» всё же была «дискуссия».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Omer Messinger / Getty Images

В итоге правящая команда пришла к выводу, что «полеты, особенно если на эти воздушные суда не наложены санкции, являются частью торгово-экономических отношений, мелким компонентом и не главной деталью». Между тем президент Саломе Зурабишвили возражает правительству уже второй день: она считает, что возобновление авиасообщения с Россией «совершенно недопустимо, нецелесообразно и несвоевременно». Президент даже предложила сократить срок пребывания граждан РФ без виз в Грузии до трех месяцев. Зурабишвили считает, что страна должна заботиться о своей диаспоре, но «это не значит плясать под дудку Кремля в выбранное им время!» «Они говорят, что их волнует судьба наших соотечественников за рубежом. Тогда интересно, почему я за четыре года переговоров с министерством юстиции не смогла добиться какого-либо результата по упрощению процедуры предоставления гражданства Грузии?» — поинтересовалась Зурабишвили.

Оппозиция возмущена готовностью правительства возобновить полеты. Некоторые даже готовы проводить акции протеста в аэропорту, если там будут принимать российские самолеты.

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе считает, что готовность возобновить полеты еще раз показывает, что политика власти — «антизападная и антиукраинская»: «Решения Путина — это награда за политику, проводимую властью Грузии в последние месяцы, особенно после начала широкомасштабной агрессии России в Украине. Решение Путина наградить грузинскую власть также связано с тем, что снятие запрета на полеты, авиаперевозки и визовые ограничения служит усилению влияния Кремля. Это именно тот месседж, который Путин и Кремль посылают коррумпированным властям. Но все, особенно авиакомпании, должны знать: кто будет выполнять пожелания Путина, могут попасть под западные санкции». В свою очередь политолог Хатуна Лагазидзе считает, что решение Путина свидетельствует как раз о том, что он пытается утвердиться хотя бы в Грузии на фоне того, что проигрывает в Украине: «Многие говорят о том, что Путин якобы наградил правительство Грузии. Я же думаю, что его главной мотивацией было послание собственному населению: пусть он не выигрывает войну в Украине, пусть теряет позиции в Армении и Азербайджане, но зато он утверждается в Грузии. То есть он оформляет покорение Грузии. Также Путин сказал Западу, что Грузия — его задний двор и он может делать там, что хочет. Что правительство Грузии — это его партнер, а Западу там не место. И Путин, и правительство Грузии хорошо знают, что так создается еще один барьер на пути евроинтеграции Грузии».

Первым делом самолеты Российские авиакомпании уже планируют рекордное количество рейсов в Грузию: если эти планы осуществятся, то они займут почти треть табло в аэропорту Тбилиси, даже придется добавить регистрационные стойки. Четыре авиакомпании запросили выполнение в Тбилиси 49 рейсов в неделю. То есть в Грузию ежедневно будет прибывать семь рейсов из РФ. Российские эксперты предполагают, что полеты могут начаться в течение месяца, но подчеркивают, что это будет зависеть от условий, которые предоставит Грузия. Минтранс РФ уже заявил, что «полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства» — это, скорее всего, будет Sukhoi Superjet 100. Самолеты российского производства есть у «Аэрофлота», а также у «Азимута», «России», Red Wings, «Ямала», «Газпром авиа».

До 2019 года из России в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр» и «Победа». Почти все они под санкциями — всего в этом списке 20 авиакомпаний.