Активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил московского активиста Михаила Кригера к семи годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.

В последнем слове активист сказал, что посты в соцсетях — всего лишь повод для преследования. «Преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае», — заявил Кригер.