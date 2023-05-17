Активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил московского активиста Михаила Кригера к семи годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.
В последнем слове активист сказал, что посты в соцсетях — всего лишь повод для преследования. «Преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае», — заявил Кригер.
16 мая прокурор во время прений запрашивал активисту девять лет колонии.
Фото: телеграм-канал в поддержку Кригера, SOTA
В ноябре 2022 года Кригера арестовали по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом стал пост двухлетней давности, в котором упоминаются Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Евгений Манюров, стрелявший возле здания ФСБ в Москве.
Позднее Кригеру ужесточили обвинение: к нему добавили статью о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). По версии следствия, мужчина в одном из постов угрожал с применением насилия президенту России Владимиру Путину, а также возбуждал к нему ненависть.
Михаил Кригер известен как московский оппозиционный активист, участник движения« Солидарность», более 15 лет участвует в акциях протеста против действующей власти в России и политических репрессий.
Второй Западный окружной военный суд приговорил московского активиста Михаила Кригера к семи годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.
В последнем слове активист сказал, что посты в соцсетях — всего лишь повод для преследования. «Преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае», — заявил Кригер.
16 мая прокурор во время прений запрашивал активисту девять лет колонии.
Фото: телеграм-канал в поддержку Кригера, SOTA
В ноябре 2022 года Кригера арестовали по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом стал пост двухлетней давности, в котором упоминаются Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Евгений Манюров, стрелявший возле здания ФСБ в Москве.
Позднее Кригеру ужесточили обвинение: к нему добавили статью о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). По версии следствия, мужчина в одном из постов угрожал с применением насилия президенту России Владимиру Путину, а также возбуждал к нему ненависть.
Михаил Кригер известен как московский оппозиционный активист, участник движения« Солидарность», более 15 лет участвует в акциях протеста против действующей власти в России и политических репрессий.