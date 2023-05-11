Без хозяина

Когда я вижу других собак по телевидению, черную овчарку здесь в СИЗО, когда вспоминаю звук твоих шагов по нашей квартире, твою мордашку на моей кровати с просьбой погладить тебя либо как ты ложишься на живот перед другими собаками (твой знак примирения) или на спинку, чтобы погладила тебе живот, я начинаю плакать. А хочется, чтобы эти воспоминания вызывали эмоции радости и улыбку. Надеюсь, это письмо поможет пройти эту трансформацию.

О воспоминаниях. Я очень хорошо помню, как нас знакомила Марфа в собачьем приюте под Гатово. Ты тогда на меня рычал от страха, но потом взял печенье с руки. Всю короткую прогулку ты тянул поводок и ходил зигзагами передо мной. Через неделю мы приехали за тобой. Ира сказала, что ты страшный и похож на меня. Я очень смеялась. Но мы в чем-то похожи — тяжелое детство, не доверяем людям и не всех близко подпускаем. И любим любых собак (кроме агрессивных).

Помню, как первые ночи ты меня лизал в лицо — и я просыпалась. В этом было столько благодарности. Потом я отучила тебя лизать меня, а ты отрывался на других людях, которых переставал бояться. Мне жаль, что первые месяцы я мало уделяла тебе внимания из-за работы, книг о собаках и отъездов. Помню твой страх звука грузовых поездов — от него ты прыгал на шкаф и двери. Ты быстро научился ходить рядом, ждать меня до вечера.

Из-за тебя я наконец уехала от матери — вы слишком друг друга боялись. И у нас началась новая жизнь с нашим любимым парком. Еще вспоминаю, как ты «охранял» территорию дачи в наши редкие приезды, я злилась от твоего лая. Мне очень жаль, что мы с тобой больше не увидимся (тебе в июле будет 7 лет, а я буду в плену лет 7–8). Я чувствую вину, что не уберегла себя для тебя, что смогла посвятить тебе даже меньше 5 лет.

Жаль, что ты/мы больше не увидим Ральфа, Барез и других наших любимых собак на районе. Но я верю и доверяю людям и собакам, которые сейчас разделяют твою новую жизнь. Иронично, что при твоем дворовом и приютском происхождении (которым я всегда гордилась) ты оказался на прародине собак, на которых ты похож, — богемских овчарок. Счастье собак в том, чтобы радовать своего человека. Прости, что это больше не я.

Надеюсь, что остаток твоей жизни пройдет спокойно и радостно. Ведь на своей жизни я уже поставила мученический крест. На прощание (в оправдание) я хочу тебе что-то рассказать о дне нашей последней встречи, 28.10.2022.

Через 30 минут, как я вышла из дома в 15.30, я стояла в коридоре на улице Революционная, 3, широко расставив ноги и лбом в стену (это называется «ласточка»). Кроме ударов в спину и звука электрошокера, мне сказали, что тебя им придется убить — Николай Толкачев «не хотел рисковать своими людьми». Но потом омоновцы предложили другой вариант: дать мне 20 секунд, чтобы загнать тебя в ванную. Я плакала и боялась, по лестнице со мной шли люди с автоматами.

Перед дверью мне перестегнули наручники из-за спины — перед туловищем. Руки тряслись, когда я открывала дверь. Глубокое дыхание только немножко помогло. Я ожидала, что ты сразу почувствуешь опасность в присутствии злых людей, но ты вышел в коридор ко мне и радостно вилял хвостом.

В наручниках я даже не могла взять тебя за ошейник — просто открыла дверь в душ и стала просить тебя зайти туда. Ты ничего не понимал — я почти никогда не загоняла тебя в эту маленькую для твоих размеров комнатку. В отчаянии я крикнула на тебя и ногами затолкала в душ. Омоновцы заблокировали дверь стулом из кухни, ведь ты рычал и прыгал на дверь в узком пространстве.

Во время «осмотра» без моего разрешения книги и бумаги бросали на твою лежанку и миски, а я неподвижно сидела на диване в полной апатии. Перед уходом я долго просила, чтобы дали тебя освободить. Сейчас плохо помню, что именно я говорила тебе на прощание, но точно предупредила, что ухожу надолго. Я заплакала на лестнице. А дальше тебе лучше не знать, что было/будет со мной.

Прощай, дорогой пес. Ты — самое дорогое, что у меня было в жизни. Я буду любить тебя всегда.