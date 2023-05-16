Обвинение запросило 9 лет колонии для активиста Михаила Кригера по делу об оправдании терроризма

Во время прений в 2-м Западном окружном военном суде прокурор попросил приговорить активиста Михаила Кригера к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил телеграм-канал поддержки активиста.

По версии следствия, мужчина в одном из постов угрожал с применением насилия президенту России Владимиру Путину, а также возбуждал к нему ненависть.

Позднее Кригеру ужесточили обвинение: к нему добавили статью о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

Поводом стал пост двухлетней давности, в котором упоминаются Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Евгений Манюров, стрелявший возле здания ФСБ в Москве.

В ноябре 2022 года Михаила Кригера арестовали по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Михаил Кригер известен как московский оппозиционный активист, участник движения« Солидарность», более 15 лет участвует в акциях протеста против действующей власти в России и политических репрессий.

За свою позицию, в том числе антивоенную, он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлевских общественных движений.