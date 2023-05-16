Не все коррупционеры уехали?

«Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами. И мы будем делать всё, чтобы они остались там, где сейчас находятся», — этот пассаж онлайн-выступления президента Украины, слегка похожий на репризу, Bloomberg New Economy Forum выслушал без улыбки. На календаре было 17 ноября 2022 года. Шел 267-й день полномасштабной войны России против Украины. Страна-агрессор предпринимала максимум усилий, чтобы обстрелами объектов энергетики погрузить украинцев во тьму. Десять миллионов человек в Киеве, Винницкой, Одесской и Сумской областях остались без света. К тому же тогда россияне в очередной раз обстреляли Днепр, в больницы попали десятки раненных. Лился грозный поток новостей: пять авиаударов, двадцать пять ракетных, больше десятка из реактивных систем залпового огня. Рос и поток финансовой и военной помощи Киеву со стороны Запада. «Не будет никакой коррупции. Ее нет сейчас, потому что мы все едины, — продолжал Зеленский.

— Главные вещи, на которые мы должны обратить внимание: мы объединены, остались те, кто хочет защищать свое государство. Коррупцию в будущей Украине никто никому не сможет простить».

Приведенные цитаты дружно и не без злорадства повторяют сейчас политические противники Зеленского внутри страны. Значит, не все уехали? Кое-кто остался? Но нет ли связи между оставшимися, которые продолжают грабить воюющую страну, и верхушкой власти? Разве не с молчаливого согласия Офиса президента совершаются безобразия? Либо даже так: возможно, исполнительная власть в «доле» с судебной?*

Диванный председатель Произошло следующее. Председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева задержали с поличным, на взятке в 2,7 миллиона долларов. Князев, как персонаж из анекдота, прятал такую сумму наличными — пачками стодолларовых купюр — дома, в «ампиристом» диване, вместо постельного белья. Это видно на съемке, сделанной детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в содружестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Масштабную коррупционную схему, как сообщили на брифинге, вскрыл один из сотрудников НАБУ, работавший под прикрытием. И на Князеве дело не кончилось. Детективы пошли с обысками к 18 судьям Верховного суда.

Обыски у Всеволода Князева. Фото: НАБУ

Просто напомню: Верховный суд — высшая инстанция в системе правосудия. Задержаний руководителей такого уровня и подобного размаха следственных действий история независимой Украины еще не знала. Украинские медиа, в частности, ZN.UA («Зеркало недели»), проанализировав источники, писали: взятку Князеву дали адвокатские структуры, связанные с олигархом Константином Жеваго, чтобы добиться благоприятного исхода в тяжбе, связанной с Полтавским горно-обогатительным комбинатом (ГОК). Константин Жеваго, в прошлом депутат нескольких созывов Рады, пятый в списке богатейших украинцев по версии Forbes, чей ключевой актив — Полтавский ГОК, крупный производитель железной руды — выехал в Европу задолго до войны, находился в международном розыске и был задержан в конце декабря прошлого года в Куршевеле, по запросу Государственного бюро расследований (ГБР). Украинская сторона настаивала на экстрадиции Жеваго как фигуранта уголовного дела о незаконном выведении средств банка «Финансы и кредит» перед банкротством.

Константин Жеваго и Петр Порошенко. Фото: Twitter

Посвященные утверждали: «охоту» на олигарха благословил Офис президента Украины. Мол, хоть и прозвучало на Bloomberg New Economy Forum «хорошо, что коррупционеры уехали заграницу, пусть там и остаются!», но лучше всё же вернуть их домой — в наручниках. Однако после задержания фигуранта никакой экстрадиции не состоялось. И вот теперь Жеваго получил новый шанс переместиться в Украину: в рамках другого уголовного дела. Пресс-служба бизнесмена уже распространила заявление, суть которого проста: никто никаких взяток никому не давал, а решение Большой палаты Верховного суда, принятое в апреле нынешнего года в пользу Константина Жеваго, обосновано и юридически выверено. Короче, пачки долларов в диване главы Верховного суда Князева — не от него! Тем более, что сразу после задержания Жеваго в Куршевеле совет директоров Ferrexpo провел специальное заседание и задокументировал отставку коллеги с подмоченной репутацией. Важная деталь: Полтавский ГОК, которому суждено было стать впоследствии главным предприятием Ferrexpo, Жеваго приобрел еще во времена «прихватизации», при Кучме, в середине 90-х. Потихоньку доводил пакет акций до контрольного, отбивая атаки других интересантов — российских бизнесменов и политиков Александра Бабакова, Евгения Гинера и их партнеров.

Как снесли «голову» Что касается главы Верховного суда Всеволода Князева, то для его задержания, утверждали правоведы, требовалось разрешение Высшего совета правосудия. «Это черный день в истории суда. Мы должны достойно выдержать удар», — так заканчивалось официальное заявление коллег Князева, сделанное по горячим следам последних событий. Судьи признавали: они «шокированы» новостями, надеются на полное и объективное расследование обстоятельств, «добровольно и полной мерой» сотрудничают со следствием и «будут действовать по принципу самоочищения». То есть, невзирая на сложность процедуры, выражали готовность снести своего «голову», который нанес колоссальный вред репутации и подорвал доверие к Верховному суду. А ведь успехи судебной реформы в стране связывались прежде всего с обновлением этой институции. В 2016–2017 годах все претенденты на должности, включая судью из Николаева Всеволода Князева, прошли открытый конкурс, подверглись «рентгену» со стороны общественных организаций. Серьезных претензий к тем, кто выдержал отбор, не возникло. Скандалов, связанных с их деятельностью, тоже нельзя припомнить. Всеволод Князев занял свой нынешний пост в конце 2021 года. Его, секретаря Большой судейской палаты, избрали на пленуме 98 голосами «за» из 115. После избрания новый «голова» выступил перед коллегами. Признался, что долго взвешивал за и против, прежде чем подать свою кандидатуру на столь высокую должность. Заверил, что за ним не стоит ни одна политическая сила, он полон решимости построить в стране сильную судебную власть, придерживается принципа быть первым среди равных, да и в быту скромен. В ту пору семья Князева жила в столице в арендованной квартире, хоть в Николаеве у них и осталась недвижимость. Спустя три месяца началась большая война, и декларации судей, как и других чиновников, закрыли.

Андрей Смирнов. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ряд украинских изданий сообщал: у Князева в последнее время разгорелся конфликт с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым. Последний критиковал работу Этического совета, утвердившего список кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, и подчеркивал, что деятельность Этического совета вызывает вопросы и у международных антикоррупционных организаций. «Очень досадно осознавать, что у нас разные понимания судебной реформы и евроинтеграции», — полемизировал Смирнов с Князевым в комментарии «Громадському». Также суд отменил несколько решений президента Зеленского. Можно ли здесь увидеть политический подтекст? Наверное. Если бы не «ампиристый» диван, полный долларовых пачек… Украинский публицист Леонид Швец не без сарказма описал варианты, которые, по его мнению, команда экс-президента Порошенко сейчас «выстреливает» в народ, объясняя подоплеку громкого дела. «Для одних Князев — креатура Ермака (главы Офиса президента Украины. — Прим. авт.), и потому задержание состоялось, пока того не было в Украине. Для других:

Князев — независимый и непокорный глава Верховного суда, за что и поплатился, взятка — чисто провокация Банковой, независимость судебной власти уничтожена…

Отсутствует еще тема, что это Вашингтон\Брюссель, возмущенный судебной коррупцией, заставил Зеленского убрать Князева, пригрозив лишить его военной и финансовой поддержки. Есть, есть варианты, надо докручивать!» Когда я передаю этот текст, закончил свою работу срочно собранный пленум Верховного суда. С заседания велась онлайн-трансляция. С 2021 года в ВС нет заместителя председателя, потому инициативу созыва рабочего органа взял на себя секретарь пленума Дмитрий Луспеник. Он же, по решению коллег, пока будет исполнять обязанности «головы», поскольку имеет самый большой стаж в составе реформированного суда — с 2017 года.