Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских летчиков-истребителей «прямо сейчас»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил о готовности страны обучать украинских летчиков-истребителей «прямо сейчас», передает газета Le Monde.
«Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые также готовы. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами. <…>
Обучение может начаться прямо сейчас», — сказал Макрон.
В то же время, французский президент отрицает возможность отправки боевых самолетов Украине.
В понедельник президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели встречу в Париже. После встречи Макрон пообещал, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC.
После визита в Париж Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком украинский президент обсудил «коалицию самолетов».
«Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим», — сказал Зеленский после встречи с британским премьер-министром.
Также в понедельник британское правительство сообщило, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут сотни ударных БПЛА с радиусом действия более 200 км. «Все это будет поставлено в ближайшие месяцы, пока Украина готовится усилить сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», — говорится в сообщении.
Также кабмин Великобритании заявил, что летом планируется начать «этап начальных полетов для групп украинских пилотов, которые будут проходить базовую подготовку». Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.