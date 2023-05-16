Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских летчиков-истребителей «прямо сейчас»

«Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые также готовы. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами. <…>

В то же время, французский президент отрицает возможность отправки боевых самолетов Украине.

В понедельник президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели встречу в Париже. После встречи Макрон пообещал, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC.

После визита в Париж Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком украинский президент обсудил «коалицию самолетов».

«Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим», — сказал Зеленский после встречи с британским премьер-министром.