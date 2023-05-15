Великобритания передаст Украине «сотни ударных БПЛА» дальностью свыше 200 км и летом начнет обучать пилотов ВСУ полетам

обновлено в 11:10 мск

Кабмин Великобритании подтвердил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут сотни ударных БПЛА с радиусом действия более 200 км. «Все это будет поставлено в ближайшие месяцы, пока Украина готовится усилить сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», — говорится в сообщении.

Также британское правительство сообщило, что летом планируется начать «этап начальных полетов для групп украинских пилотов, которые будут проходить базовую подготовку». Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.

«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении истребителей F-16», — сказано в релизе.