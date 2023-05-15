Великобритания передаст Украине «сотни ударных БПЛА» дальностью свыше 200 км и летом начнет обучать пилотов ВСУ полетам

Лондон сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ударные беспилотники большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Кабмин Великобритании подтвердил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут сотни ударных БПЛА с радиусом действия более 200 км. «Все это будет поставлено в ближайшие месяцы, пока Украина готовится усилить сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», — говорится в сообщении.
Также британское правительство сообщило, что летом планируется начать «этап начальных полетов для групп украинских пилотов, которые будут проходить базовую подготовку». Предполагается, что Великобритания обучит пилотов ВСУ британской программе пилотирования, чтобы эти навыки они смогли применить на другом типе воздушного судна.
«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении истребителей F-16», — сказано в релизе.
В него войдут «сотни ракет для ПВО и других беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 километров», пишет Reuters.
По данным агентства, сегодня британский лидер подтвердит поставки таких вооружений.
Утром президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что посетит Великобританию в понедельник.
«Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится.
Встречусь с моим другом Риши [Сунаком, премьер-министром Великобритании]. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями», — говорится в телеграм-канале президента Украины.
11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Один из собеседников CNN заявил, что эта ракета «по-настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности». По данным телеканала, до этого максимальный радиус действия ракет, которые США поставляли в Украину, составлял 80 километров.
За последние несколько дней Зеленский с официальным визитами посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан. В начале мая Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом. Он провел переговоры с президентом страны Саули Ниинистё и спикером финского парламента Петтери Орпо, а также принял участие в саммите Украина — Северная Европа.
После этого президент Украины посетил Нидерланды и выступил в Гааге, где предложил создать полноценный международный трибунал по совершенным РФ в Украине военным преступлениям.